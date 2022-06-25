娜塔莉波曼「肌肉消風」依然美翻　「雷神老婆」穿中空裝同台比美

記者王則絲／外電報導

漫威宇宙新電影《雷神索爾：愛與雷霆》即將於7月7日上映，23日在洛杉磯舉行全球首映會，主演演員們皆盛裝出席。娜塔莉波曼（Natalie Portman）以一襲金色斜肩短禮服亮麗現身，雖然已不見拍攝電影時的肌肉線條，依然是美翻天；「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）則是帶上老婆艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）出席，讓戲裡戲外的愛人同台比美。

▲娜塔莉波曼即使肌肉消風了依然美貌在線，紅毯上造型美翻。（圖／達志影像）



娜塔莉波曼在《雷神4》中將成為強大的「女雷神」，先前釋出的預告中可以看到她為了符合形象，鍛鍊了一身粗壯肌肉的體態，不過拍攝結束後，她便沒有再繼續維持誇張的肌肉線條。首映紅毯上，娜塔莉波曼選穿CELINE的金色斜肩短禮服，雖然二頭肌已消風，但體態仍然很精實，身型嬌小的她，選擇用短禮服露出雙腿，拉出比例外也帶出輕盈感，而妝容彷彿回到了《黑天鵝》時期，拉長的煙燻眼線氣勢很強，很有「女雷神」的氣場。

▲克里斯漢斯沃與老婆一同現身首映會。（圖／路透）



「雷神」克里斯漢斯沃想當然則是穿著自己代言的BOSS西裝亮相，壯碩挺拔的身形帥氣迷人，而這次活動上他帶著老婆艾兒莎巴塔奇一同出席，夫妻倆互相支持彼此的事業，畫面很溫馨甜蜜，當天艾兒莎巴塔奇穿著白色禮服出場，身前「一線中空」挖到肚臍，性感至極。

▲泰莎湯普森的首映紅毯造型令人相當驚艷。（圖／達志影像）



電影中飾演「女武神」的泰莎湯普森（Tessa Thompson）也不遑多讓，她於首映會穿著Armani Privé的中空禮服，反光的金屬感面料禮服，在不同角度下呈現不同顏色，緊緊裹住她健美的身形，腰部中空部分還小露腹肌線條，呼應她在劇中強而有力的戰士形象，是令人相當驚艷的紅毯造型。

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