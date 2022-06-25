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巴黎男裝周／貝克漢與小兒子合體看秀　DIOR本季打造出夢幻登山裝備

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記者王則絲／外電報導

DIOR 2023夏季男裝大秀於台灣時間24日晚間登場，地點選在巴黎聖寵谷教堂展演 52 套新造型，現場邀請到英國巨星大衛貝克漢（David Beckham）和他的小兒子克魯茲貝克漢（Cruz Beckham）看秀，父子兩人穿得超帥現身。最新季男裝看似優雅，卻藏不住男裝創意總監Kim Jones對戶外生活的嚮往，打造了比以往更帥的登山鞋，以及功能性的背包、露營包、帽子⋯⋯等Outdoor風單品。

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

DIOR 2023夏季男裝的靈感源自英國後印象派畫家Duncan Grant，他同時也是詩人、劇場和織品設計師，並為文人團體布盧姆茨伯里派（Bloomsbury Group）的成員之一。Kim Jones對Duncan Grant深感興趣，因此從中找到與他最尊敬的Dior先生之間的共鳴點：「宅邸、花園與獨處空間對Christian Dior與Duncan Grant而言至關重要，是激盪創作靈感的場域，正是這些生活中的小宇宙成就了精彩輝煌。」他們的人生遊歷成為滋養本季創作的養分。

▲DIOR 2023夏季男裝。（圖／品牌提供） 

本季秀場透過花園、別墅小屋與蔚藍海岸線組合呈現，象徵從巴黎諾曼第小鎮剛維爾（Granville）的迪奧先生宅邸，到Duncan Grant位於英國薩賽克斯郡（Sussex）查爾斯頓（Charleston）的別墅之間，跨越時空的連結，光是看著彷彿就能聞到鄉間的氣味，令人不覺放鬆下來。

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

延續22秋冬跨越時空的對話方式，以及都會混搭休閒的模糊風格，本季Kim Jones想出走戶外的心展露的更明顯了。大秀以一套裸色的鬆身西裝揭開序幕，衣襬凸出多餘的兩隻袖子莫名可愛，將是會多次出現的小細節；垂墜的長版大衣、滾邊或色塊、經典籐格紋西裝，以及運用Duncan Grant作品創作的圖案上衣，搭配上的是腰線反摺的30年代風格短褲與休閒鞋，描繪出20世紀初時這些「文青」們獨有的優雅與不羈氣質

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

「此系列匯聚實用主義、大自然元素與園藝精神和 Duncan Grant 的藝術作品交織出型格且奢華的新風貌。」Kim Jones說，本季的配件部分全圍繞著實用主義，對於喜歡登山或戶外運動的人來說，甚是可以說是夢幻的裝備。

DIOR工坊本季與有「頂級背包」之稱的戶外用品品牌Mystery Ranch神秘農場合作，設計打造出具備多格分層的馬鞍包、後背包與腰包，模特兒們身後的大尺寸登山包，不只配有可拆式的防水罩，還附有帽兜；數款小尺寸的露營包與腰包，下方雖不能掛上睡袋，但是足以綁住水壺或是圍巾，相當小巧時髦。

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

鞋款部分以休閒機能為主，其中透過螢光色線條點綴的登山鞋十足展現潮流韻味；本季帽子也很有特色，為製帽大師Stephen Jones利用3D列印技術建構骨架，並以獨特手法將之疊置於棒球帽上打造而成。

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2023夏季男裝 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎男裝周, DIOR, 2023夏季, 男裝, Kim Jones

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