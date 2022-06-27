fb ig video ETtoday search mobile

包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

>

▲▼ 最容易心軟3星座 。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人天生共情能力很強，同情心旺盛，不僅對他人包容度高，也非常容易心軟，別人稍微拜託一下或顯得可憐一點，他們就無法拒絕別人。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭秘12星座中心腸最軟的3大星座，尤其Top 1就連對不熟的人都無法硬起來，有時甚至失去原則，委屈自己。

▲▼ 最容易心軟3星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：巨蟹座

巨蟹座是很感性又敏感的星座，對事物的感受性很強，同時他們又很溫柔體貼，特別害怕傷害到別人，光是自己的負罪感就足以讓他們痛到不行，所以很多巨蟹寧願自己承擔委屈或吃虧一點。尤其在感情方面，巨蟹更容易放低姿態，會變得更隱忍心軟，常心甘情願的包容另一半，即使對方也對他們也造成了傷害，他們依舊會更關注對方的難處和自己做得不夠好的地方。

▲▼ 最容易心軟3星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：天秤座

交際小達人天秤座是天生就很討人喜歡的類型，他們很溫和大方，完全不會讓人覺得難以接觸，天性善良仁慈的天秤，有個容易受感動的個性，總是盡自己所能去幫助別人。也因為天秤富有同情心，很能瞭解別人的感覺，他們會非常尊重、包容別人，就算有人心情不好，他們也會很溫柔的接納對方，開導對方，做個忠實的聆聽者。

▲▼ 最容易心軟3星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：雙魚座

感情豐富的雙魚座，是非常感性、極具同情心的人，很容易被氣氛或是別人的情緒感染，所以他們也是最容易感同身受的星座，很會體諒別人，就算是一個不怎麼熟悉的人，都能輕鬆獲得雙魚的眼淚。雙魚天性純真善良又很溫柔和氣，對人很仁慈和包容，對感情更是情真意切，過分的心軟甚至會讓他們失去自我和原則，甚至可以說，雙魚對誰都好，就是對自己很殘忍。

►最難被算計的3大星座！Top 1超有危機意識，覺得所有人都會弄他們

►容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在

►2022下半年可能舊情復燃的3大星座！Top 2宿命型舊愛對你念念不忘

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 心軟, 包容, 雙魚, 天秤, 巨蟹

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克6／27起買一送一又來了　4大咖啡同期優惠整理包

星巴克6／27起買一送一又來了　4大咖啡同期優惠整理包

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她

第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 Seiko入門GMT機械錶秀三地時間　萬元出頭價格太誘人 43歲李智雅「機場私服」飄高級仙氣　全套Max Mara飛葡萄牙看秀 IKEA絕版品出清5折起　收納神物「移動推車」不到600元買回家 皮膚科醫師揭「讓你白花錢」的5種美容保養品　沒效還可能傷身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面