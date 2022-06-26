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巴黎男裝周／三宅一生大秀上演特技疊羅漢！模特藉狂舞呈現服裝有多「自由」

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記者王則絲／外電報導

在疫情之後，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE睽違兩年重回巴黎時裝周，因此備受矚目，最新2023春夏系列於巴黎羅浮宮郵政局發表，作為回歸大秀，三宅一生果然一鳴驚人，找來特技表演舞團擔任模特兒，直接在秀場上演高難度疊羅漢，並搭配強烈動感的舞蹈，藉此向觀眾證明呈現，本季服裝究竟有多「自由」。

本次發表不只是一場時裝秀，更像是一場表演，雖然三宅一生不是第一次在秀上以舞蹈或動作表演呈現，但不得不說這回特別好看刺激，他們邀請到巴黎夏樂宮國家劇院 (ThéâtreNational de Chaillot) 總監，阿爾及利亞籍的法裔編舞家烏蘭登 (Rachid Ouramdane)操刀執導，由多位專業模特兒、表演家、舞蹈家和特技藝人負責演出。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

先由模特兒們走台步一輪後，舞者們從高處現身，並疊成三層的疊羅漢，以高難度的動作行走，接著開始在秀場上奔跑旋轉、扭轉並展現富有張力的身姿，還有拋人的精彩動作，編排節奏巧妙融合快與慢、多與少，並掌握了配置與色彩的搭配，著實是一場令人驚艷的視覺饗宴。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列以「花・器」（Flowers and Vases）為主題，或許你會覺得完全看不出關聯性，數套同色系的寬鬆基本服裝，甚至看起來有些平淡，不過正所謂魔鬼藏在細節裡，當模特兒們開始奔跑、舞動、跳躍，便能見到那些圍繞主題的巧思，讓人再次相信服裝所賦予人體的是「自由」，而非拘束，這點便是三宅一生的製衣理念中最核心的存在。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

花器的結構以巧秒的剪裁方式融入服裝，頸部的方正設計、直向縐褶的垂墜面料，在平放時又可疊成完整的圓形，結合了硬挺及柔順兩種衝突元素；圓形輪廓的寬鬆外套，則利用縐褶象徵植物的葉脈，在跳舞時模擬葉片飄動的模樣；在一片素色系列裡，幾套印花造型特別奪目，印花系列受到棉花從的啟發，透過撞色滴染的顏料，營造大自然的有機色彩意境。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE 2023春夏系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎男裝周, 三宅一生, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE, ISSEY MIYAK, 男裝, 特技表演

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