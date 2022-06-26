蔡依林萌犬穿3萬Gucci新衣走秀　網友羨慕「狗都穿得比我好」

▲蔡依林的兩隻比熊犬穿上Gucci要價32,600元的寵物衣。（圖／翻攝bichon_whoohoo IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林（Jolin）養了2隻比熊犬「屋虎」和「社長」，她對兩個小寶貝寵愛有加，昨她在兩隻萌犬的專屬IG帳號，分享牠們穿上要價32,600元的Gucci寵物衣的「走秀」影片與照片，她連續發多篇文的舉動盡顯興奮之情，稱是「兩皮出生以來最貴氣的一天」，網友則羨慕表示「狗都穿得比我好」。

▲蔡依林對狗兒寵愛有加，一起穿親子裝。（圖／翻攝jolin_cai IG）

蔡依林相當疼愛兩隻比熊犬，不僅經常帶牠們出遊，工作時也會帶上牠們繼續「黏」在一起，身為流行樂界兼時尚天后，她樂於為狗寶貝打扮，讓牠們套上聖誕裝、做敷面膜與上髮捲等逗趣造型，她也曾與愛犬一起穿「親子裝」。

▲蔡依林讓狗寶貝穿上Gucci新衣，稱是牠們最貴氣的一天。（圖／翻攝bichon_whoohoo IG）

此次「屋虎」和「社長」的新衣來自義大利精品Gucci，為布滿Gucci Logo的防水帆布材質，並有一個連帽設計，蔡依林連吊牌都沒拆就迫不及待讓牠們穿上「走秀」，狗兒慢慢走的姿態，被她形容為「深怕弄皺了禮服小心翼翼」，模樣可愛極了。

▲蔡依林常替愛犬變裝，上髮捲與敷面膜造型相當逗趣。（圖／翻攝bichon_whoohoo IG）

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