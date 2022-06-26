凱特王子妃迷彩軍服造型帥翻　體驗操作軍備笑開懷

▲凱特王子妃穿迷彩裝操作軍備。（圖／Duke and Duchess of Cambridge IG）

記者陳雅韻／台北報導

昨是英國軍人節，凱特王子妃特別寫下一段話感謝海、陸、空三軍，以及勇敢的男、女軍人從過去到現在對國家的貢獻，她也首度曝光去年11月造訪英國陸軍訓練中心的照片，只見她一身軍綠裝扮與軍人們談天，甚至換上迷彩服體驗操作軍備，她表示很期待造訪海軍、空軍，了解他們的訓練歷程。

▲凱特戴上頭盔與麥克風體驗軍人訓練。（圖／Duke and Duchess of Cambridge IG）

凱特王子妃出席活動，常以都會風的俐落褲裝或是優雅外套式洋裝亮相，需要她小試身手的運動場合才會以休閒風裝扮登場。去年11月她未公開行程，拜訪英國陸軍訓練中心，即穿上她曾多次穿上的獵裝品牌約7600元的Seeland防風防水外套、內搭Holland Cooper高領羊毛衣，罕見未戴首飾，以全套簡潔的軍綠色造型現身。

▲凱特穿約7600元的Seeland防風防水外套與軍人們對談。（圖／Duke and Duchess of Cambridge IG）

不僅與新訓人員話家常，凱特也換上迷彩軍服展現帥氣的一面，在軍方人員指導下操作軍備，並戴上頭盔與耳機體驗，一切都讓她感到相當新鮮，露出燦爛的笑容。

▲凱特內搭Holland Cooper高領羊毛衣。（圖／Duke and Duchess of Cambridge IG）

►威廉王子肖像畫站三七步！ 網：哈利才會這樣站、好像男模

►路易王子「騎」到爸爸威廉頭上 小皮蛋與兄姊燦笑迷死人





