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星．變美／40歲薛凱琪外貌逆生長，少女駐顏術4招公開

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▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪）

▲40歲薛凱琪外表宛如少女。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

陸綜《乘風破浪》開播後，港星薛凱琪成為熱搜關鍵字，不少人都讚嘆她40歲卻像20歲的好狀態，她的私房保養秘訣更是讓網友跪求，以下她的少女保養重點，一次學起來。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪）

#臉上抹油去睡覺

私下很注重保養，和一般女生一樣都是按部就班慢慢來，唯獨特別的是她會使用美容油當作最後一個步驟，什麼牌子都OK，不管冬天或是夏天，因為睡覺時都會開空調，臉上塗滿美容油再睡，是她維持肌膚潤澤不乾荒的秘訣。

#吃的保養不能少

她分享每天一定會按時補充維他命C和膠原蛋白，尤其因為錄製陸綜《乘風破浪》時，每天都需要長時間練舞，補充膠原蛋白尤其重要，另外她的媽媽也幫她準備靈芝， 每天都要吃3顆。

▲▼星變美。（圖／翻攝自小紅書/薛凱琪）

#飲食完全不忌口

她形容自己「吃的像男人、生活保養像女人」，飲食方面完全不忌口，炸、甜、內臟類通通都吃，因為吃是她快樂的來源，也是因為參加節目每天得練舞上看8-9小時，所以怎麼吃都不會胖，她也分享像是之前運動量不那麼大的時候，她也會打詠春、泰拳，平時就不是能靜下來的人。

#健康心態最重要

她聊到人的心態、長相、皮膚是不可逆的，隨著時間會變得越來越成熟，我們很難回去，但能夠保持，所以建議女生們早點開始做保養，但也不需要給自己太多壓力，盡力就好。她也談到自己的自創服裝品牌，常會設計一些小尺碼或是Oversize的設計，就是想和女生們說，無論你是什麼狀態，懂得欣賞自己是最重要的。

關鍵字：

薛凱琪, 乘風破浪, 少女, 凍齡

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