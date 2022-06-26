周興哲義大利度假裸身跳水　露一手67萬江詩丹頓名錶襯蔚藍海水

▲周興哲22日在羅馬度過27歲生日。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

歌手周興哲與女友趙岱新正在歐洲度假，他22日在義大利羅馬慶祝27歲生日，透露買了一只6位數的錶當生日禮物，今他於IG分享在卡布里島旅行的新照，以蔚藍海水為背景，曬出瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）要價67萬元的Overseas縱橫四海系列藍色面盤的精鋼自動錶，錶名與美景相呼應，他的欣喜之情不言可喻。

▲周興哲正在義大利卡布里島度假。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

一系列卡布里度假照中，周興哲上半身打赤膊，享受跳水的樂趣，而他與女友趙岱新雖然在照片中未露臉，但一起戴黃色安全帽的自拍照，洩露了小倆口的幸福甜蜜；另一亮點則是有江詩丹頓名錶相伴，無論是錶名或面盤的迷人藍色，都與當地的景致完美連結。

▲周興哲曬出江詩丹頓要價670,000元的藍面Overseas精鋼自動錶。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

Overseas系列是江詩丹頓最熱賣的運動錶，1977年品牌歡慶222歲生日曾推出222腕錶，以凹槽式錶圈、招牌馬爾他十字元素點綴5點鐘處的陽剛外型著稱，成為1996年誕生的Overseas系列前身，品牌於2016年重新打造此系列，訴求為旅人必備的實用錶款，周興哲所選的為三針日期自動錶，配備快拆系統，可輕鬆更換錶帶轉換風格。

▲周興哲與女友趙岱新未露臉，但同戴黃色安全帽旅行已洩露幸福甜蜜。（圖／翻攝ericchou0622 IG）



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