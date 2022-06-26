周子瑜30萬LV行頭襯纖腰、露美腿　網：真人版芭比

▲周子瑜穿LV無袖束腰連身裙展現優雅風格，123,000元。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團TWICE的台灣女成員周子瑜5月結束在美國洛杉磯的加州銀行體育場舉行安可巡演，返韓後傳出確診新冠肺炎，休養近1個月後她在個人IG上報平安，謝謝每位祝福她的人，也展開她的美麗行程，第一步就是到髮廊漂染髮色，以亮麗的中長髮吸睛；昨又曬出總值超過30萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）行頭，尤其一身端莊洋裝造型，引粉絲狂讚「根本是真人版芭比娃娃」。

▲周子瑜所穿的LV洋裝為羊毛混紡面料，綴滿金銀線提花織物Monogram圖案。（圖／翻攝ericchou0622 IG）



有別於同團成員娜璉頻頻以低胸露腰的性感造型亮相，周子瑜的穿搭以優雅甜美風格為主，她最新曝光的全套LV造型，是要價123,000元的無袖束腰連身裙，為羊毛混紡面料，綴滿金銀線提花織物Monogram圖案，比起一般布滿Logo的設計顯得較為低調，而束腰設計顯出她的纖瘦腰身，膝上短裙則讓她秀出美腿，更顯俏麗。

▲周子瑜身旁為LV小行李箱造型的Petite Malle包，約180,000元起。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

周子瑜當天搭配的18萬元LV包，則是靈感源自品牌經典行李箱的Petite Malle包，包括造型、Monogram帆布、金色鎖扣和金屬件都是行李箱的縮小版，而羊皮襯裡也重現標誌圖案，此款「小行李箱」可作為手提包或可調節肩帶長度的斜背包，百搭設計成為她的心頭好。

▲周子瑜抱著小狗做出嘟嘴的俏皮表情。（圖／翻攝ericchou0622 IG）

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