fb ig video ETtoday search mobile

寶格麗聯手世上最美軍艦造錶　義大利海軍格言銘刻錶背

>

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲寶格麗攜手義大利海軍舉辦的Aluminium GMT Amerigo Vespucci 特別版腕錶活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）腕錶設計日益活潑，頻頻跨界合作激盪出新火花。這回致敬世上最美的義大利海軍訓練艦「Amerigo Vespucci」，發表結合鋁合金、鈦金屬與橡膠的Aluminium GMT Amerigo Vespucci 特別版腕錶，配色忠實呈現軍艦的標誌性色彩，面盤外圈刻度依24小時劃分為黑、黃雙色以顯示日夜，與訓練艦鍍金裝飾的黑色船舷相呼應，6時位置則點綴徵義大利國旗的綠白紅三色，點出品牌與軍艦的義大利血統。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲義大利海軍訓練艦Amerigo Vespucci。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲寶格麗限量1000只的Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕錶，122,200元。

Amerigo Vespucci訓練艦紀念15世紀義大利探險家Vespucci而得名，此三桅帆船乘載訓練年輕海軍的使命，傳遞義大利海軍軍艦格言「Non chi comincia ma quel che persevera（有善始者實繁，能克終者蓋寡）」精神，此格言也銘刻於Aluminium GMT Amerigo Vespucci 特別版腕錶的鈦金屬錶背與桃花心木錶盒上，限量1000只。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲寶格麗Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕錶的錶背，鐫刻義大利海軍軍艦格言「有善始者實繁，能克終者蓋寡」。

HUBLOT（宇舶錶）則與帆船運動連結，今年持續擔任全球規模最大的內陸湖帆船賽活動瑞士Bol d'Or Mirabaud帆船賽官方時計，因此推出經典融合計時碼錶Bol d'Or Mirabaud特別版腕錶，整只錶的灰藍配色取材自比賽場地日內瓦湖的湖水色調，以拋光黑陶瓷錶殼搭配緞面霧灰色太陽紋面盤，搭配同色系海軍藍縫線的高科技複合材質錶帶，完美融合優雅與休閒風格。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT經典融合系列Bol d'Or Mirabaud特別版計時碼錶，419,000元。（圖／HUBLOT提供）

►林心如宅女裝大秀美腿　近3萬LV白T恤搭寶格麗包青春洋溢

►徐睿知戴千萬蛇項鍊當最貴氣的復仇女　華服束出螞蟻腰氣場全開
 

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, HUBLOT, 宇舶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

周子瑜30萬LV行頭襯纖腰、露美腿　網：真人版芭比

周子瑜30萬LV行頭襯纖腰、露美腿　網：真人版芭比

周興哲義大利度假裸身跳水　露一手67萬江詩丹頓名錶襯蔚藍海水

周興哲義大利度假裸身跳水　露一手67萬江詩丹頓名錶襯蔚藍海水

凱特王子妃迷彩軍服造型帥翻　體驗操作軍備笑開懷

凱特王子妃迷彩軍服造型帥翻　體驗操作軍備笑開懷

蔡依林萌犬穿3萬Gucci新衣走秀　網友羨慕「狗都穿得比我好」 徐睿知戴千萬蛇項鍊當最貴氣的復仇女　華服束出螞蟻腰氣場全開 Seiko入門GMT機械錶秀三地時間　萬元出頭價格太誘人 亮・珠寶／孫芸芸解放深溝驚人　戴355萬鑽石手環戲沙更狂 威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模 林心如宅女裝大秀美腿　近3萬LV白T恤搭寶格麗包青春洋溢 具俊曄甜擁性感裸肩的大S　48萬勞力士潛水錶跟著搶鏡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面