寶格麗聯手世上最美軍艦造錶　義大利海軍格言銘刻錶背

▲寶格麗攜手義大利海軍舉辦的Aluminium GMT Amerigo Vespucci 特別版腕錶活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）腕錶設計日益活潑，頻頻跨界合作激盪出新火花。這回致敬世上最美的義大利海軍訓練艦「Amerigo Vespucci」，發表結合鋁合金、鈦金屬與橡膠的Aluminium GMT Amerigo Vespucci 特別版腕錶，配色忠實呈現軍艦的標誌性色彩，面盤外圈刻度依24小時劃分為黑、黃雙色以顯示日夜，與訓練艦鍍金裝飾的黑色船舷相呼應，6時位置則點綴徵義大利國旗的綠白紅三色，點出品牌與軍艦的義大利血統。

▲義大利海軍訓練艦Amerigo Vespucci。





▲寶格麗限量1000只的Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕錶，122,200元。

Amerigo Vespucci訓練艦紀念15世紀義大利探險家Vespucci而得名，此三桅帆船乘載訓練年輕海軍的使命，傳遞義大利海軍軍艦格言「Non chi comincia ma quel che persevera（有善始者實繁，能克終者蓋寡）」精神，此格言也銘刻於Aluminium GMT Amerigo Vespucci 特別版腕錶的鈦金屬錶背與桃花心木錶盒上，限量1000只。

▲寶格麗Aluminium GMT Amerigo Vespucci特別版腕錶的錶背，鐫刻義大利海軍軍艦格言「有善始者實繁，能克終者蓋寡」。

HUBLOT（宇舶錶）則與帆船運動連結，今年持續擔任全球規模最大的內陸湖帆船賽活動瑞士Bol d'Or Mirabaud帆船賽官方時計，因此推出經典融合計時碼錶Bol d'Or Mirabaud特別版腕錶，整只錶的灰藍配色取材自比賽場地日內瓦湖的湖水色調，以拋光黑陶瓷錶殼搭配緞面霧灰色太陽紋面盤，搭配同色系海軍藍縫線的高科技複合材質錶帶，完美融合優雅與休閒風格。

▲HUBLOT經典融合系列Bol d'Or Mirabaud特別版計時碼錶，419,000元。（圖／HUBLOT提供）

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