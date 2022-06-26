巴黎男裝周／泫雅性感看秀加碼激吻未婚夫　LOEWE在衣服、球鞋上種草

記者林明瑋 / 綜合報導

時裝周逐漸回歸正常步伐，明星重啟飛來飛去看秀的行程，LOEWE的2023春夏男裝秀登場，品牌大使泫雅穿著熱褲與破網襪現身，未婚夫Dawn（金曉鐘）則是裸上身披白色毛外套，她還在IG上秀出兩人擁吻照，留言「Best couple ever」。LOEWE 2023春夏男裝用很詩意的手法，探討了自然與人為製造，外套上有手機殼、球鞋上長草，令人忍不住想一探究竟。

▲泫雅是LOEWE品牌大使，與未婚夫Dawn一同看秀。（圖／品牌提供，以下同）





▲泫雅與Dawn甜蜜接吻。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

世界是大自然與人為並存，兼容並蓄才能長遠，LOEWE打造了純白至幾近過曝的空間，耀眼又有些刺目，模特兒猶如從幻覺中走出來，刺激著感官。

開場的皮衣上，裝飾了手機殼、USB隨身碟、傳輸線、有線耳機等有些時代感的3C產品，這些是「人工製造」下的產物，往下一看，腳上的球鞋竟長滿了青草，那是屬於自然界的面貌，透過服裝造型，直白又驚喜地傳遞了意念，人為與自然可以彼此融合，共生而和諧。

▲皮衣上裝飾了手機殼、USB隨身碟等科技產品。

▲球鞋、衣服上都長了青草，傳達假以時日這些服飾會與大自然融合的意念。

同樣的概念貫穿著系列，例如「螢幕」。螢幕是如今生活裡最必要的物品之一，從手機、平板、電腦到電視等等，無一不是螢幕，LOEWE把24個小螢幕放在大衣上，讓服裝成了放映裝置，畫面中鳥兒在天空中飛、魚兒在水中游，科技融合自然又一舉例。

▲大衣成為放映裝置，播放著魚兒在水中的畫面。





▲服裝與鞋子上的植物，絕對是一大亮點。

運動鞋與服裝上長出嫩芽或青草，絕對是極大亮點，讓時尚與自然有最佳平衡，LOEWE 與設計師 Paula Ulargui Escalona 合作，約在20天前，先在溫室中培植服裝與鞋子上的植物，讓它們成長至適合的大小與條件，在大秀中呈現。

2013春夏LOEWE男裝的輪廓簡潔洗鍊，但用誇大的比例、錯置手法，膨脹或縮小、切割或保持原狀，讓經典反思出不同型態，材質也相當有趣，充氣的納帕皮革、經過臭氧處理的棉布，讓衣物像埋在地下之後褪了色一樣，成為新與舊的對比。

▲服裝輪廓簡潔，但比例、視覺效果令人玩味。





▲配件與服裝上的細節都相當精彩。

泫雅與未婚夫Dawn相偕看秀，一個熱褲配破絲襪、一個白色皮草外套裡面空蕩蕩，性感登對，坐在秀場等待時，泫雅滑手機、拍攝，Dawn則四處張望，或與她交頭接耳，後來泫雅還在IG po出兩人擁吻照，在浪漫的花都，閃到不行。

▲泫雅祭出和Dawn的坐車照、接吻照，甜蜜破表。（圖／翻攝hyunah_aa IG）





▲泫雅補口紅，用包包當鏡子太方便。（圖／翻攝hyunah_aa IG）

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