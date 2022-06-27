饒舌歌手的尖刺冠冕閃爆秀場　Tiffany特製鑲8000顆鑽

▲美國饒舌歌手肯卓克拉瑪戴Tiffany鑲鑽尖刺冠冕出席LV男裝大秀。（圖／LV提供）



記者陳雅韻／台北報導

巴黎男裝周不僅秀上吸睛，場邊名人穿搭也很精彩，日前LV（Louis Vuitton，路易威登）於羅浮宮中央廣場發表2023春夏男裝系列，各大音樂獎常勝軍的35歲美國饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）受邀欣賞，頭戴布滿閃亮尖刺的冠冕的吸睛，前衛設計出自美國珠寶品牌Tiffany & Co.的設計。

▲LVMH集團二公子、珠寶品牌Tiffany行副總裁Alexandre Arnault開心秀特製的尖刺冠冕。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

精品集團LVMH家族的二公子、也是Tiffany執行副總裁Alexandre Arnault，在個人IG開心拿著這頂與肯卓克拉瑪合作的特製冠冕，纏繞的鈦金屬線條猶如玫瑰花莖，布滿了50道玫瑰尖刺，象徵了毅力、謙遜，Alexandre Arnault表示饒舌歌手肯卓克拉瑪勇於挑戰、創意無限，與品牌精神不謀而合，因此催生此獨一無二的華麗傑作。

▲Tiffany打造具50道尖刺的冠冕，鑲嵌8000顆總重超過137克拉美鑽。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

Tiffany首見的尖刺冠冕歷經10個月的設計，密鑲8000顆總重超過137克拉美鑽，出動4位工匠花費1300小時才製作完成，肯卓克拉瑪不僅於LV大秀戴著亮相，於5月發行的全新專輯《Mr. Morale & The Big Steppers》封面也搭配此鑽石冠冕。

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