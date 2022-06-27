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「多肉植物」越來越夯　5款放室內小巧又可愛，還能招桃花

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文／職場人

近期「多肉植物」越來越夯，因為它們在大多數人眼中好照顧又不會把環境弄得髒亂，擺放在室內空間小巧又可愛，3C產品用久還可以看看它們綠色的小小身影，瞬間有種放鬆的感覺。今天編輯邀請多肉空間「有肉 Succulent & Gift」，分享適合放在室內空間的5款「招桃花多肉植物」，趕緊來看看哪些可入手！

招桃花多肉植物1.心型毬蘭錦

▲5款「招桃花多肉植物」（圖／有肉 Succulent & Gift，下同）

第一個要介紹的是「心型毬蘭」，也可以稱之為心葉毬蘭（上方大片綠綠的），其英文名稱是「Wax Hearts」，就好像上了蠟的愛心一樣光滑無暇。它原產於泰國及寮國之間的乾燥地區，因為它的心型葉片而大受歡迎，它的花語是：「一片葉子表示一心一意，兩片葉子代表二人同心。」（圖片是有錦斑的品種，更為珍貴～）

招桃花多肉植物2.愛之蔓錦

「愛之蔓錦」顧名思義就是如愛心般的藤蔓，它的英文名字是「String of hearts」（串串心的意思）。它是枝條型的生長，會由左右兩邊長出對稱的愛心小葉子，就像一對緊緊相依的戀人，為對方許下愛的承諾；枝葉前端還帶有一點點的桃紅，是不是像極了羞澀的可愛女孩呢？

招桃花多肉植物3.斑葉百萬心

外型如其名「斑葉百萬心」，是由多片心型葉子組成的多肉植物，一串串左右對稱而生的小葉子，就好像綠色瀑布般垂吊型的生長，千百顆心連接在一起就好像戀人之間的永結同心。它也很適合拿來送禮，畢竟送對方一顆心明顯不足，不如就請他收下你的千百顆心吧～

招桃花多肉植物4.櫻吹雪

「櫻吹雪」的葉片厚實又層層堆疊，新初葉片顏色偏淡，葉片邊緣可能會出現一點桃粉色，好像散發著淡淡光暈的感覺，迷人又俏麗。它的花語是：「就算愛情已經如雪片般飄落，我依舊會在原地等你。」是不是感覺很淒美又動人呢？它喜歡日照充足的環境，如果擺在室外會長的更好呦～

招桃花多肉植物5.蝴蝶之舞錦

最後要介紹的是「蝴蝶之舞錦」，牠因為葉片會如同彩蝶般群飛起舞，所以被稱之為蝴蝶之舞錦。它是一種非常好種植的多肉植物，適合在台灣的天氣下生長，且它的顏色在一年四季都會有明顯的變化，種起來可是很有成就感的！它的葉子本來就帶點粉色，氣溫如果降低粉色會更深，是不是有種戀人天冷依偎感情逐漸升溫的感覺呢？

以上5款多肉植物是不是看了很療癒呢？編輯最近也入了植物的坑，已經在辦公桌上放了一盆櫻吹雪，好像多多少少有增加一點桃花運（？），常常向朋友哭訴沒桃花的職場人，可以考慮帶一盆回去，先顧好植物，就會有人來顧好你了！（笑）

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 多肉植物, 室內, 居家, 植物

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