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星巴克6／27起買一送一又來了　4大咖啡同期優惠整理包

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▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

▲星巴克再於一週開始推出買一送一。（圖／pixabay、各業者）

記者蔡惠如／綜合報導

週一多少有點Monday Blue，但請為了開啟一週忙碌行程加油吧！星巴克今（6／27）起祭出連續2天買一送一限定時段優惠，讓上班族們能好好打起精神面對明天的挑戰，其他包括路易莎、伯朗咖啡跟cama cafe同時也有回饋活動，絕對讓你不跑遠優惠輕鬆拿。

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

星巴克週一優惠魂特別強烈，從6／27到6／28連續兩天，在接續上週氣勢推出「星光好友分享」活動，在下午4點至晚上8點時段至店，購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，且車道服務、特定門市都不適用。

cama café從6／8至7／7期間，推出為期4週的折扣優惠，新會員贈送黑咖啡，活動期間內加入cama café APP成為會員，即可獲得價值55元的中杯黑咖啡兌換券，活動限量5萬杯，此外，活動期間內毎週發送10元飲品折價券5張，還能轉贈給其它cama會員，另寄杯也有優惠，單次購買5杯，即享88折優惠，可寄杯；單次購買30杯，即享85折優惠。

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

另路易莎在6月底前每周一、二、三共3天，民眾至來店消費餐食、甜點和飲品，不限消費金額全面8折優惠，也即將迎來最後一週囉，此優惠僅限限定門市，全台共337間，可至連結內查詢。

▲路易莎,星巴克,連鎖咖啡,內用,降級,解封。（圖／業者提供） 

伯朗咖啡6月份好友分享優惠日期最後收尾，在6／26、6／27於各特定門市提供優惠，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗星巴克, 路易莎, cama

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