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巴黎男裝周／愛馬仕「小龍蝦襯衫」好夏天　Bolide包像檸檬水還藏驚喜

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記者林明瑋 / 綜合報導

畫布從樓房高高的窗戶滑出，流瀉而下穿過小徑，輕快的音樂伴著步伐，HERMES（愛馬仕）在巴黎男裝周，構築出充滿夏日愉悅心情的2023夏季系列，海馬、小龍蝦俏皮地出現在服裝上，經典Bolide Togo不但染上清爽又搶眼的檸檬水色澤，包面上還有「一箭穿心」圖案，實在太驚喜。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕Bolide Togo包染上如檸檬水般的淺黃色，包面上以鉚釘打造「一箭穿心」圖案。（圖／品牌提供，以下同）

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲小龍蝦、海馬，充滿夏日海洋氣氛。

如果要從愛馬仕2023夏季系列中，為男士們挑出必備款，那一定是短褲與涼鞋，褲管稍微寬鬆、約到大腿中間的長度，有時繫上編織腰帶，有時是鬆緊褲頭，與帶有運動感的氯丁橡膠帆布涼鞋或是小牛皮涼鞋，打造出休閒隨興但絕不輕挑隨便的樣貌。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲大秀由暖陽般的針織衫配短褲開場。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲短褲與涼鞋讓2023夏季系列輕鬆自在。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲有了格紋、波浪紋，即便是深色也絕不厚重。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲服裝上的口袋、徽章細節，充滿特色。

上身都是實穿設計，但運用層次、配件以及圖案營造亮點，開場針織衫是橘黃色的暖陽，彷彿準備走進夏天，襯衫、T恤、外套自在轉換，背心上有海馬、小龍蝦佔領了襯衫與高領衫，Polo衫用上絲巾圖案，在在凸顯俏皮又歡愉的氣氛，無論走在城市裡或享受度假時光都適合。

在這個季節無需耍酷，而且一定要甩開厚重，輕甜的色調貫穿了系列，從檸檬水的黃、紫丁香的淺紫，到來自甜瓜、泡泡糖等更繽紛的顏色，與中性的黑、棕、亞麻中和出恰恰好的狀態，很有活力又不忘優雅。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲科技帆布派克大衣，更顯輕便自在，Polo衫的圖案來自絲巾。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲甜甜的泡泡糖色與中性的黑、亞麻，中和出恰到好處的活力與優雅。

包包與配件對男士們來說也很重要，讓整體更加分，搶眼的Garden Party Voyage托特包、格紋Haut à courroies bag都是大尺寸款式，一提就有型，各式項鍊、手鍊等，都為簡單的穿搭增添更有魅力。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲格紋Haut à courroies bag典雅又閒適。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）
▲Garden Party Voyage托特包相當搶眼。

▲HERMES 2023春夏男裝。（圖／品牌提供）

▲飾品為造型帶來更多特色與魅力。

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關鍵字：

巴黎男裝周, HERMES, 愛馬仕, 2013春夏

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