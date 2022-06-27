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賈靜雯愛犬穿Gucci、用2萬寵物碗　王淨讚「是麻豆」

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▲▼賈靜雯,Rose寵物 。（圖／翻攝IG）

▲賈靜雯愛犬Miu Miu穿Gucci藍紅G字圖騰寵物衣11,600元，寵物碗22,800元。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌搶攻寵物市場，紛紛推出寵物衣與用品吸引貴客目光，繼天后蔡依林曬出兩隻比熊犬穿Gucci要價32,600元的Gucci寵物衣「走秀」，賈靜雯也分享自家比熊犬「Miu Miu」的萌照，只見牠身穿11,600元的Gucci寵物衣，前方擺放同品牌定價22,800元寵物瓷碗，讓女星王淨留言：「是麻豆」。

▲▼賈靜雯,Rose寵物 。（圖／翻攝IG）

▲賈靜雯愛犬Miu Miu模樣可愛。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

▲▼賈靜雯,Rose寵物 。（圖／翻攝IG）

▲賈靜雯宣傳自家麵也讓愛犬入鏡一起吸睛。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

賈靜雯曾多次在IG秀Gucci新包，並盛讚品牌西裝好帥，她愛屋及烏，也讓愛犬Miu Miu穿上Gucci以Piquet網眼棉布製成的藍紅G字圖騰寵物衣，並使用Gucci以兩階段噴槍技藝上色的花卉蝴蝶圖案的寵物瓷碗，她寫下「這樣寵愛她」，不過瓷碗讓許多飼主害怕打破，適合好規矩的寵物，賈靜雯顯然對自家狗寶貝很有信心。

▲▼賈靜雯,Rose寵物 。（圖／翻攝IG）

▲賈靜雯覺得穿Gucci西裝好帥。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ也是愛狗出名，還特別為愛犬Hank開設專屬IG帳號，身為美國珠寶品牌的代言人，她不僅將最新的珠寶戴上身，寶貝狗也使用Tiffany頸圈、寵物碗，全都是品牌經典的Tiffany Blue色調，辨識度百分百。

▲▼賈靜雯,Rose寵物 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ相當寵愛愛犬Hank。（圖／roses_are_rosie）

▲▼賈靜雯,Rose寵物 。（圖／翻攝IG）
▲ROSÉ是Tiffany & Co.代言人，狗寶貝的碗也出自Tiffany。（圖／roses_are_rosie）

►蔡依林萌犬穿3萬Gucci新衣走秀　網友羨慕「狗都穿得比我好」

►包・開箱／GUCCI「大雙G」手袋洗版IG　金屬LOGO搶眼、鍊帶更美！
 

關鍵字：

賈靜雯, Gucci, Tiffany, ROSÉ

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