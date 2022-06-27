Joy撞衫前輩潤娥沒輸！　巧妙側身出鏡「前凸後翹」曲線絕了

記者王則絲／台北報導

女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）經常在IG上分享穿搭，甜美顏值與少女風格，讓她被稱作「果汁系女孩」，近日Joy上傳的新造型中穿上了件條紋短洋裝，側身出鏡凸顯姣好S曲線，被發現女星潤娥早在上個月就穿過，雖不巧和前輩女神撞衫，但Joy絲毫沒漏氣，將前凸後翹的身形展露無遺，更顯性感。

▲Joy最新穿搭造型中盡顯前凸後翹的好身材。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）



Red Velvet今年發布新專輯獲得好成績，並在日前回歸校園演出引發話題，成員們的人氣再度回升，其中Joy總是不吝嗇分享自己工作與私下造型的美照，為女孩們心中的icon，近日她Po出一組穿搭照中，穿上MIU MIU的水手領條紋針織短洋裝，十分俏皮少女，肩上背著的則是代言精品TOD’S的「豆豆包」，並踩著學生風Kate樂福鞋收尾。

▲同一款洋裝，潤娥在一個月前也穿過。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



而Joy身上這一套洋裝，被發現潤娥早在一個月前穿過。身為MIU MIU品牌大使的潤娥，全身皆以MIU MIU單品覆蓋，短裙下露出一雙白嫩美腿，手上拎著一只「Miu Wander」手袋，疊加可愛氛圍。

雖然與潤娥意外撞衫，不過Joy巧妙以側身出鏡，在貼身的洋裝面料下「前凸後翹」的好身材瞬間現形，迷人腰線更顯性感吸睛，一點也不輸。

►娜塔莉波曼「肌肉消風」依然美翻 「雷神老婆」穿中空裝同台比美

►泫雅傲人上圍差點曝光！巴黎街頭頂「阿嬤爆炸頭」引網友兩極評價