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肯德基「香辣小龍蝦塔可」一口咬不下！　夾了整塊U型雞排超過癮

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記者鮑璿安／台北報導

大陸肯德基（KFC）時常有創意新品，近期熱門餐點「小龍蝦Taco墨西哥夾餅」回歸了，中西結合的新滋味，將剝好殼的小龍蝦包裹在藤椒雞排內，一口咬下簡直罪惡破表！

▲▼肯德基 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲▼肯德基 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲大陸肯德基此次的限量餐點「小龍蝦Taco墨西哥夾餅」 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

大陸肯德基此次的限量餐點「小龍蝦Taco墨西哥夾餅」引發熱議，不同於一般的墨西哥捲餅，而是將招牌的藤椒雞排捲成U字型，並包裹剝好殼的干煸風味醬小龍蝦，最後加入生菜、紅椒、筍絲等配料，一口咬下還會流出醬汁，多次層次口感非常滿足。

根據網友表示，這款小龍蝦Taco錯過就要再等上一年，因此掀起搶吃潮，網友也形容口感，認為金黃酥脆的雞排與小龍蝦非常搭，而且充滿麻辣與鮮甜滋味， 「完全吃不膩」、「買爆」、「小龍蝦太爽了」。

▲麥當勞 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲麥當勞 。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲大陸麥當勞夢幻藍色系海鹽椰子冰淇淋。（圖／翻攝自微博、小紅書）

此外，大陸麥當勞先前更以夢幻星空為主題，推出了一系列海鹽甜點，包括海鹽椰子冰炫風、甜筒、泡泡飲品等，擁有淡藍色系看上去顏值很高。像是冰炫風品項，就以鹹味海鹽加上椰子、OERO餅乾粉末相佐，一甜一鹹口感很新穎，同時還加入了粉藍色的棉花糖點綴，將夢幻氛圍提升到最高點。

關鍵字：

肯德基, KFC, 小龍蝦, Taco

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