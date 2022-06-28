三度勇奪國家級榮譽！東森自然美2022再獲7項「玉山獎」最佳產品獎

▲東森自然美三連霸佳績，榮獲「第19屆國家品牌玉山獎」一舉拿下7項「最佳產品獎」。

圖、文／東森自然美提供

東森自然美多年來堅持提供最好的品質和服務，累積眾多消費者良好口碑及產品高滿意度，除了得到眾多國內獎項的肯定，也摘獲多項國外大獎，2021亞太傑出企業「勵志品牌獎」、比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞，2022更抱走Pure Beauty Global Awards美妝界奧斯卡獎，實為台灣之光。今再度捎來好消息，榮獲「第19屆國家品牌玉山獎」，三連霸的佳績，東森自然美再次突破、邁向卓越，以旗下子品牌「瑞昇」、「BIO UP科美研」、「森美妍」、「ecL」一舉拿下7項「最佳產品獎」，東森自然美連續三年蟬聯國家級榮譽肯定，品牌榮耀登峰造極。

國家品牌玉山獎的評審團由產、官、學界指標性專家組成，甄選最具優質競爭力的「傑出企業類」、「最佳產品類」、「最佳人氣品牌類」、「傑出企業領導人」等傑出代表，並以「品質、品牌、品味」多面向審核，肯定優質企業及產品，東森自然美蟬聯三屆「國家品牌玉山獎」獲獎佳績，以高品質的肌膚修護與身心療癒商品獲得評審青睞，得獎商品包括瑞昇「蔘萃回齡青春露」、BIO UP科美研「花妍微分子速酵青春露」，皆為品牌熱銷的新一代神仙水，「蔘萃回齡青春露」針對乾燥缺水、老化鬆弛肌設計，透過頂級的奈米微脂囊包覆技術，達到有感抗老，「花妍微分子速酵青春露」則是國民版神仙水，以獨家雞尾酒配方揉合雙花妍因子「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」，讓肌膚亮度更上一階，質地水潤不黏膩一瓶滿足清爽保養的心願。另外，ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」以及森美妍「山蔘逆齡安瓶」、「山蔘逆齡精華霜」、「山蔘逆齡眼霜」、「舒活調理複方精油-05」同樣榮獲「最佳產品獎」殊榮。

瑞昇「蔘萃回齡青春露」以黃金比例涵蓋三大重磅成分，「韓國百年野山蔘」被喻為藥草之王，蘊含22種人蔘皂苷，同時採用最頂級的奈米微脂囊包覆技術，讓精華深入肌膚底層，滴滴浸潤每一寸肌膚，重拾肌膚黃金膚況。「覆膜酵母發酵萃取」富含豐富的維生素、必需胺基酸、酶和酵母肽等，大大提供肌膚的保水能力及彈潤，以及來自北大西洋的「極地冰川海藻」，含有因應嚴寒環境所產生的活力精萃，讓肌膚回復飽滿澎彈。

▲東森自然美_瑞昇「蔘萃回齡青春露」，蘊含22種人蔘皂苷，重拾肌膚黃金膚況。

平價保養卻有極高評價BIO UP科美研「花妍微分子速酵青春露」，以「光」與醫美技術做為開發靈感，結合維他命C醣苷、玻尿酸、肌醇及胺基酸成分，運用尖端微流體技術，快速傳導滲透肌底，三階段開啟光亮效果，第一階段立即補水潤澤；第二階段導入亮白成分淡化斑點瑕疵；第三階段為肌膚注入新生能量，青春降露，輕鬆實現嬌嫩柔光美肌。集結兩大女性最愛的浪漫夢幻花朵DNA：象徵愛與美的花中之后「大馬士革玫瑰」以及燦爛綻放生命之美的「日本牡丹櫻」，延續品牌獨家雞尾酒配方揉合「日本牡丹櫻酒粕X大馬士革玫瑰菁純」打造，以雙花妍因子的亮采力實現極致溫和的酵率保養，一掃暗沉無力的疲憊肌膚，由內而外舒緩，讓肌膚不只沁白，還能通透紅潤。

▲東森自然美_BIO UP科美研「花妍微分子速酵青春露」，雙花妍因子亮采力實現溫和酵率保養。

森美妍「山蔘系列」產品共同擁有三大珍稀漢方成分，珍貴的韓國百年山蔘精華加上微脂囊技術包覆讓精華直達肌底，達到有感抗老，本草綱目三大補品之首專利雲芝蟲草萃取，珍貴專利雲芝蟲草多醣體，幫助維持肌膚健康，慈禧太后御用秘方搭配獨特微生物發酵培養技術，奢養極萃，修護年輕美肌力。「山蔘逆齡安瓶」透過14天密集修護，直接縮時抗老，突破保養瓶頸；「山蔘逆齡精華霜」又稱童顏霜，全方位呵護肌膚，對抗肌膚老化重返年輕，膨、彈、緊、潤一瓶達成；「山蔘逆齡眼霜」運用緊實科技，完美「眼」譯彈、緊、平、修、潤，賦活眼周，還原360度青春眼眸。「舒活調理複方精油-05」以柑橘類精油、葡萄柚、萊姆與甜橙等香甜清新氣味增加食慾，擁有愉悅的用餐情緒，同時肉桂葉與胡椒薄荷能幫助飯前飯後的安撫舒緩、消化健康。

▲東森自然美_森美妍「山蔘系列」，珍貴的韓國百年山蔘精華加上微脂囊技術，有感抗老。



▲東森自然美_森美妍「舒活調理複方精油-05」，飯前飯後安撫舒緩，柑橘類香氣提振用餐情緒。



年輕化品牌ecL推出的「大馬士革玫瑰花妍噴霧」2022年也光榮入圍Best New Affordable Skin Care Product(年度最佳新平價肌膚護理產品)，添加「專利玫瑰紓壓精萃」，每年5-6月間早晨由當地農民徒手摘取，每1公斤玫瑰精萃需耗費10公斤玫瑰花瓣(等同於3000朵玫瑰)製作，以及9萬朵玫瑰只能採取到1g的夢幻花蜜「大馬士革玫瑰花蜜萃取」，一瓶在手，水亮光澤美肌帶著走，花中之后玫瑰香氣淡雅，同時呵護肌膚及心靈。

▼東森自然美_ ecL「大馬士革玫瑰花妍噴霧」，添加「專利玫瑰紓壓精萃」，保濕、亮膚全面呵護。