到台南美術館看完人比鬼還多的展覽後　周邊美食這6間必吃

圖、文／MENU美食誌

到台南美術館看完人比鬼還多的展覽後，就讓美食來撫慰你的心靈，美術館內人擠人？那就先到周邊飽餐一頓吧！

南美春室

忠義路二段1號5樓

空間以天空公園為意象，讓陽光可以穿過玻璃屋頂進入室內，打造玻璃屋般的複合式餐飲空間。餐點是由晶英酒店和阿霞飯店設計的台南特色餐點，也有多款展覽限定甜點。

▲南美春室（圖／美食客米夏兒提供）

鰻丼作

永福路二段35巷9號

由舊式透天改建而成的店面，低調且偏小的空間，帶出日式居酒屋的氛圍。必吃鰻魚丼，米飯和醬汁的搭配比例剛好，鰻魚肉的口感Q彈、肉身肥厚，讓人一吃就愛上！

▲鰻丼作（圖／美食客喫呵 吃吃喝喝提供）

皋月當代日式料理

開山路52巷3號

平價又不失精緻的日式料理店，室內燈光柔和舒適，有套餐跟單點可以選擇，推薦明太子炸飯糰，飯糰酥脆又偏硬的口感，帶有淡淡的焦香，明太子和海苔的滋味完美融合，飽足感十足！

▲皋月當代日式料理（圖／美食客美食吃胖胖提供）

金禾KIMHO

忠義路二段48號2樓

老屋改建的純白色建築，主要販售刺身、海鮮丼飯、壽司、炸物等，海鮮控必吃超澎湃的綜合海鮮丼，鮭魚、干貝、星鰻、鮪魚等，食材相當新鮮，份量也很足夠！

▲金禾KIMHO（圖／美食客Veronica提供）

MUSA泰國船麵

友愛街14號

位在友愛街上的平價泰式料理，純白的門面簡單又大方，四個英文字母 MUSA 掛在正前方。推薦烤松阪豬飯給不吃辣的朋友，松阪豬的香氣與口感都很棒，吃一口味蕾一秒飛到泰國！

▲MUSA泰國船麵（圖／美食客Raven Wu提供）

漢子勾嬌嬌

中正路10號2樓

以可頌為主打的質感咖啡廳，販售不同口味的可頌麵包、早午餐、鹹食料理等，推薦油漬香香蝦 ，蒜頭逼出的油香，配上外脆內軟的黑麥麵包，一吃就超開胃！

▲漢子勾嬌嬌（圖／美食客娜要吃什麼提供）



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