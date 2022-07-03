內湖網球中心周邊人氣美食TOP 6　平價海鮮丼飯、抹茶紅豆刨冰超滿足

圖、文／MENU美食誌

盤點6間台北內湖網球中心周邊人氣餐廳，努力甩汗後就是要大吃一頓來犒賞自己！跟著老師動呲動完後，就跟著MENU吃飽飽吧！

女生宿舍·複合餐食

民權東路六段208號

食材很新鮮，肉類都是真材實料的原體肉！推薦大塊又厚實的香煎鮭魚菲力丼飯，油脂的香氣融合鮭魚肉細嫩的口感，彈牙可口的鮭魚肉搭配金桔醬，酸中帶甜、運動完吃飽足又滿足！

▲女生宿舍·複合餐食（圖／美食客君君誠實手札提供）

百魚鮮食屋

內湖路一段285巷65弄13號

以販售生魚片系列料理為主，是內湖口碑好又有名的平價美食。必點給料不手軟的海鮮丼飯，厚實的生魚片搭配醋飯，超級過癮！

▲百魚鮮食屋（圖／美食客laineil提供）

初心菓寮

文德路86號

阿默蛋糕的旗下品牌，店面裝潢帶有著濃厚的日式氣息。販售糰子與各式抹茶之日式餐點，抹茶味濃郁的宇治金時，刨冰配上滑順的抹茶雙淇淋、蜜紅豆、白玉等配料，滋味相當豐富！

▲初心菓寮（圖／美食客BlueBleu提供）

MOOOON RIVER CAFE & BOOKS

瑞光路218號

店家以巴洛克式圓柱作為裝潢，彷彿走進歐洲教堂。帶有果酸的茄汁紅酒燉牛肉，帶筋的牛肉燉煮後軟嫩多汁，淋在白飯上，十分涮嘴！

▲MOOOON RIVER CAFE & BOOKS（圖／美食客木木提供）

瞞著爹丼飯內湖店

港墘路127巷3號

道地又奢華的日式丼飯，菜單口味多元，當季鮮美的海鮮和自家調製口味的Ｑ彈醋飯，打造出豐盛的美味佳餚。人潮眾多建議先訂位！

▲瞞著爹丼飯內湖店（圖／美食客莎莉快跑提供）

P.MING泰式廚房

內湖路一段600巷2號

泰國華僑老闆販售的道地泰式料理，菜色豐富又平價，有單點的品項、也有搭配好的套餐，很適合三五好友聚餐，建議要提前訂位，才不會因客滿而撲空。

▲P.MING泰式廚房（圖／美食客阿boo提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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