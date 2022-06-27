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女神賈永婕驚人腰線不科學　原來有LPG法式勻體科技幫大忙

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▲▼女神賈永婕驚人腰線不科學　原來有LPG法式勻體科技幫大忙。（圖／業者提供）

▲賈永婕靠運動跟飲食保持身材，並定時透過LPG法式智能體雕來幫助勻體。（圖／業者提供，下同）

時尚中心／綜合報導

曾有人幽默地說：「女人不是正在減肥，就是在減肥的路上」，一語道盡愛美女性對追求身材的執著。時至今日，審美觀念再進階，標準更高了，現代人不只追求瘦，更要求健康結實的體態、線條，因此，只要能提升身體曲線的事物，都能成為女生的心之所嚮，LPG法式智能體雕也因此受到許多在意身形女性的喜愛。愛用者藝人賈永婕近日擔任LPG品牌大使，當天露出緊實腰腹線條，忠實展現科技勻體的美力成果。

藝人賈永婕多年來除了靠運動跟飲食保持身材，其實私底下可有一套維持體態的秘密，就是定時透過LPG法式智能體雕來幫助勻體，強化平時運動訓練的效果，難怪即使過了不惑之年，身材依舊窈窕美麗讓人稱羨。賈永婕使用後分享，過往也會去美容SPA做身體，但是LPG的勻體感受真的很不一樣，動力滾輪的揉壓拍打深度都很到位，不用擔心不同美容師做的效果會不一樣，做完肌膚很有感，身體輕盈舒暢，每次都能感覺身體的曲線條更美更理想。

▲▼女神賈永婕驚人腰線不科學　原來有LPG法式勻體科技幫大忙。（圖／業者提供）

賈永婕也分享她個人的LPG法式智能體雕美體菜單，LPG大約每周2次，她說通常去做LPG的情況有二種，一種是想要單純舒緩放鬆，利用下午茶的時光來按摩放鬆與雕塑線條，另一種就是運動後，透過LPG動力滾輪舒壓按摩、舒緩肌肉緊繃，活絡循環，減少運動後的肌肉沈重感，幫助身體恢復最佳狀態。

完美莊園總經理余靜表示，幫女性雕塑保養出好身材的LPG法式智能體雕，其實早已走紅超過30個年頭，並進化到第十代，台灣許多知名SPA或診所都有提供服務，在網紅名人間也擁有極佳的口碑。

▲▼女神賈永婕驚人腰線不科學　原來有LPG法式勻體科技幫大忙。（圖／業者提供）

▲完美莊園總經理余靜。

維格醫美執行長林詠喬進一步解釋其受歡迎的原因，第十代LPG法式智能體雕，擁有專利獨立動力滾輪、變頻動力葉片拍打和負壓吸引，身體組織抓取量比過往提升，讓課程更有勁有效率，可以促進循環、減少堆積，不只效果超越手技，針對不同膚質及需求提供客製化課程設定，讓身材腰圍更美。」

▲▼女神賈永婕驚人腰線不科學　原來有LPG法式勻體科技幫大忙。（圖／業者提供）

▲維格醫美執行長林詠喬。

維格醫美執行長林詠喬分析，傳統的手技按摩受美容師個人的經驗、體力、工作時數…等影響，在效果上有差異。而LPG利用智能科技將所有課程內建，美容師只要跟著電腦指示，就能標準化地幫客人完成課程，不用擔心人員素質的差異，這就是智能科技勻體的好處。

完美莊園總經理余靜強調，LPG屬於非侵入式勻體課程，是採用機器的物理按摩方式讓人自然的變美，曲線變窈窕，因此並沒有課程堂數的限制，只要用一杯下午茶的時間就能有放鬆舒緩的感受，同時也有美麗的效果。

關鍵字：

賈永婕

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