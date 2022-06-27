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太優雅了！《間諜家家酒》神還原推出安妮亞貝雷帽、黃昏紳士帽

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記者王則絲／綜合報導

日本動畫《SPY X FAMILY間諜家家酒》隨著第一季甫播畢，人氣來到高峰點、勢不可擋，官方宣布第二季將於10月份播出，令粉絲們難掩期待之心。為搭上這波流量密碼，許多周邊合作陸續推出，繼UNIQLO搶先首發後，現在日本帽子品牌CA4LA也推出了《間諜家家酒》聯名帽！神還原劇中角色黃昏的紳士帽以及安妮亞的學生帽，只能說：「太優雅了！」

▲日本帽子品牌CA4LA X 間諜家家酒。（圖／翻攝自官網）

▲《間諜家家酒》爆紅後，UNIQLO搶下聯名第一槍，接著CA4LA也宣布推出聯名帽款。（圖／翻攝自SPYxFAMILY）

看準《間諜家家酒》的商機，UNIQLO搶先首發了第一波聯名UT系列，27日開賣這天，其中最受大家歡迎的「安妮亞呵臉T」立刻就銷售一空。

周邊聯名一波波接著來，日本知名的帽子品牌CA4LA最近便宣布將與《間諜家家酒》推出合作帽款系列，即日起可至shopro網站預購，並預計在12月時發貨。

▲日本帽子品牌CA4LA X 間諜家家酒。（圖／翻攝自官網）

▲日本帽子品牌CA4LA X 間諜家家酒。（圖／翻攝自官網）

▲CA4LA宣布將推出《間諜家家酒》聯名帽款，共推出安妮亞學生帽和黃昏紳士帽兩款。（圖／翻攝自《SPYxFAMILY》、官網）

聯名共推出兩款超經典的代表性帽款，包括安妮亞就讀的伊甸學園所訂製的「學生貝雷帽」，由CA4LA給神還原成真實版，上頭飾有「皇帝的學徒」星星，內裡則有「安妮亞佛傑」的字母刺繡，細節滿滿，並分別帶來大人與小孩的尺寸。

▲日本帽子品牌CA4LA X 間諜家家酒。（圖／翻攝自官網）

▲CA4LA「安妮亞學生貝雷帽」。（圖／翻攝自官網）

另一款則是劇中爸爸「黃昏」經常戴的紳士帽，走的是端莊復古的路線，帽緣側邊還特別製作了西國情報局的LOGO，彷彿戴上就能跟黃昏一樣帥？同樣在內裡也能看到「洛伊德佛傑」的刺繡，細緻巧思一點都不馬虎。

▲日本帽子品牌CA4LA X 間諜家家酒。（圖／翻攝自官網）

▲CA4LA「黃昏紳士帽」。（圖／翻攝自官網）

►UNIQLO X《間諜家家酒》確定此時開賣！CASETiFY找《美少女戰士》聯名

關鍵字：

SPY FAMILY, 間諜家家酒, 安妮亞, CA4LA, 帽子, 黃昏紳士帽, 伊甸學園, 貝雷帽

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