風・Luxury／名牌時裝剩料、廢棄漁網變錶帶　連錶殼都再生材質

▲ZENITH全新Chronomaster膠囊系列錶帶以LVMH集團時尚品牌布料製成。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近年來精品品牌不斷強調永續的概念，降低對生態的衝擊成為重要使命，特別是鐘錶品牌開始從回收材質著手打造新錶，雅典錶（Ulysse Nardin）運用廢棄漁網製作錶帶、沛納海（Panerai）去年研發出環保再生eSteel™材質運用在今年新作Submersible系列上，而隸屬LVMH集團的瑞士腕錶品牌Zenith（真力時），則將高級時裝剩料製為膠囊系列錶帶。

▲ZENITH El Primero腕錶搭配的Rifle Green步槍綠的錶帶由輕質棉麻混紡面料製成。

名牌時裝剩料變錶帶

LVMH集團旗下有LV（Louis Vuitton，路易威登）、Dior等一線時裝大牌，製作高級時裝的剩餘布料，成功轉化為Zenith Chronomaster膠囊系列的漂亮錶帶。Zenith與專為頂級奢華品牌剩餘布料進行重新估價、使創作者能夠輕鬆購買這些材料並重複使用的Nona Source公司合作，推出3款訂製錶帶，分別為藍色織物製作的的Deep Dive深潛錶帶、裝配於El Primero腕錶的輕質棉麻混紡材質的步槍綠錶帶，以及金黃色棉質混紡的 淡金盞花錶帶。

▲雅典錶以回收海洋廢棄漁網製成的潛水系列世界環球帆船賽腕錶，314,100元。（圖／雅典錶提供）





▲雅典錶化腐朽為神奇，錶殼以回收材質製成，錶帶則百分百採用回收漁網打造。

海洋廢料化腐朽為神奇

與海洋緊密連結的雅典錶，積極關心海洋保育並具體實踐，於2020年9月推出完全以回收漁網製成的R-STRAP錶帶，近日推出限量200只的潛水系列世界環球帆船賽腕錶， 更進一步使用再生材質錶殼，錶殼主要材質Nylo®聚醯胺材料 、Carbonium®碳正離子材料以及精鋼均由回收材質加工而來，賦予所謂的「海洋廢料」全新生命。

▲沛納海專賣店限定款Submersible QuarantaQuattro eSteel™ Grigio Roccia

專業潛水腕錶44 毫米，341,000元。（圖／沛納海提供）



再生鋼合金媲美傳統款

沛納海去年發表環保再生eSteel™材質，無論是化學或物理性質、耐腐蝕特性等，均媲美傳統精鋼。今年首度運用在錶徑44毫米的Submersible系列，推出搭配拋光陶瓷錶圈的Submersible QuarantaQuattro eSteel™腕錶，內含72克再生材料，約占整體重量的52%，其錶冠護橋與面盤均刻有eSteel™字樣，彰顯品牌打造永續未來的決心，隨錶附再生PET織物與再生橡膠製成的兩條錶帶。

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