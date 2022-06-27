阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

橫掃全球的動作電影《捍衛戰士：獨行俠》，光是台灣就突破3億票房，其中不乏看完一次加碼二刷、三刷的影迷，不光是電影引起迴響，電影中主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）更成為炙手可熱的話題人物，包括不像59歲的凍齡容顏、私下健身秘訣，還有與凱蒂荷姆斯所生的唯一女兒舒莉克魯斯。

今年16歲的舒莉克魯斯（Suri Cruise），在湯姆克魯斯和凱蒂荷姆斯離婚後，一直都是和媽媽凱蒂荷姆斯生活，曾經被阿湯哥捧在掌心上，深怕碎掉的寶貝公主，如今已經是亭亭玉立的少女，又因為越大越美的面貌，被外界封為人間洋娃娃，帶大家回顧舒莉克魯斯從小到大的美貌成長史。

舒莉克魯斯幼年

在舒莉克魯斯幼年時期，常被拍到與湯姆克魯斯和凱蒂荷姆斯一同亮相，以希伯來文中公主命名的舒莉，就像現實版的童話故事公主，每次外出總是被阿湯哥抱在懷裡，身上的服裝多以洋裝、小禮服為主，舒莉相當喜歡點點元素的洋裝。

舒莉克魯斯童年

舒莉克魯斯長大後，漂亮的臉蛋宛如媽媽凱蒂荷姆斯的臉複製貼上，飄逸的秀髮和陽光般的笑容，與人間洋娃娃的稱號不謀而合，這個時候舒莉的穿著偏向休閒風，一件T-Shirt和Leggings就能出門。

舒莉克魯斯青年

如今舒莉克魯斯已經是亭亭玉立的高中生，穿著風格比起小時候更加百變，跟朋友外出會以甜美風的洋裝搭配小白鞋，或是無袖背心和牛仔寬褲的率性穿搭，更有些時候一件短版上衣配休閒短褲，大方秀出小蠻腰和白皙長腿。

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