fb ig video ETtoday search mobile

阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

橫掃全球的動作電影《捍衛戰士：獨行俠》，光是台灣就突破3億票房，其中不乏看完一次加碼二刷、三刷的影迷，不光是電影引起迴響，電影中主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）更成為炙手可熱的話題人物，包括不像59歲的凍齡容顏、私下健身秘訣，還有與凱蒂荷姆斯所生的唯一女兒舒莉克魯斯。

今年16歲的舒莉克魯斯（Suri Cruise），在湯姆克魯斯和凱蒂荷姆斯離婚後，一直都是和媽媽凱蒂荷姆斯生活，曾經被阿湯哥捧在掌心上，深怕碎掉的寶貝公主，如今已經是亭亭玉立的少女，又因為越大越美的面貌，被外界封為人間洋娃娃，帶大家回顧舒莉克魯斯從小到大的美貌成長史。

舒莉克魯斯幼年

在舒莉克魯斯幼年時期，常被拍到與湯姆克魯斯和凱蒂荷姆斯一同亮相，以希伯來文中公主命名的舒莉，就像現實版的童話故事公主，每次外出總是被阿湯哥抱在懷裡，身上的服裝多以洋裝、小禮服為主，舒莉相當喜歡點點元素的洋裝。

舒莉克魯斯童年

舒莉克魯斯長大後，漂亮的臉蛋宛如媽媽凱蒂荷姆斯的臉複製貼上，飄逸的秀髮和陽光般的笑容，與人間洋娃娃的稱號不謀而合，這個時候舒莉的穿著偏向休閒風，一件T-Shirt和Leggings就能出門。

舒莉克魯斯青年

如今舒莉克魯斯已經是亭亭玉立的高中生，穿著風格比起小時候更加百變，跟朋友外出會以甜美風的洋裝搭配小白鞋，或是無袖背心和牛仔寬褲的率性穿搭，更有些時候一件短版上衣配休閒短褲，大方秀出小蠻腰和白皙長腿。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

REHOW 攜手台灣設計師周裕穎打造永續藝術個展，廢棄物、閒置衣物…成為永續裝置藝術

Longchamp官網新增墨鏡試戴功能，2022春夏新款設計細節一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 舒莉克魯斯, 湯姆克魯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

星巴克6／27起買一送一又來了　4大咖啡同期優惠整理包

星巴克6／27起買一送一又來了　4大咖啡同期優惠整理包

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模

大S婚紗照曝光！珊瑚粉窄裙、綠色「夢幻婚鞋」超時髦　網友讚：這才是她 第一眼看到是人臉還是企鵝？測出你不為人知的「隱藏版個性」 衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢 Seiko入門GMT機械錶秀三地時間　萬元出頭價格太誘人 43歲李智雅「機場私服」飄高級仙氣　全套Max Mara飛葡萄牙看秀 IKEA絕版品出清5折起　收納神物「移動推車」不到600元買回家 周子瑜30萬LV行頭襯纖腰、露美腿　網：真人版芭比

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面