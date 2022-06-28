3萬元左右入手「人生第一個精品包」　iPhone、鑰匙外出必需品全收進

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

已經離開校園生活許久的編輯，行事曆多半圍繞著工作與時裝週的排程打轉，直到最近走在路上，看到許多人穿著學士袍在拍照，才注意到時序來到了六月的畢業季。

正在物色人生的第一顆精品包以紀念人生的一大轉捩點，《美麗佳人》幫你找好3萬元左右即可入手的包款，並以iPhone 12、10*8cm卡夾、家用鑰匙、AirPods以及一支7cm唇膏等物品（下文統稱外出必需品）、作為包包容量參考比例尺。

3萬元左右精品包畢業禮物推薦

Chloé Woody托特包（小），NT$23,800；尺寸：26.5*20*8cm

Chloé的Woody托特包應該無需再多做說明，自推出以來一直是櫃上的業績擔當，品牌相繼推出各種不同的尺寸。2022最新的Small容量，編輯私心覺得是最剛好的容量，外出必需品、乃至於iPad皆可收進，小巧尺寸側背也很合適。

Bottega Veneta mini Cassette水桶包，NT$30,000；尺寸：14*9*9cm

mini Cassette水桶包今夏新色是一抹療癒的薰衣草紫色，窄小的包身，除手機以外，其他外出品皆可收進。

Saint Laurent Cassandre 帆布拼接皮革，NT$20,700；尺寸：18*11*2.5cm

以條紋帆布拼接皮革，簡約之於又有點法式文藝風情。2.5cm扁薄的厚度，建議手機和AirPods擇一收進包包，以免包包輪廓變形。

Gucci Horsebit 1955 mini Bag，NT$34,200；尺寸：約23*15*6cm

Horsebit 1955全新的長方形小包尺寸，俐落的線條易融於各式風格的服裝與造型，可調式的肩背帶友善小隻女嬌小身形，外出必需品可全收進。

Loewe方形編織籃（小）。NT$23,000；尺寸：20*26*10cm

採用酒椰纖維製作，方正的編織包亦休閒亦優雅，小牛皮的背帶附上洞孔調節，實用的托特包容量，足以應付一般辦公日常。

Jacquemus Le Bambino Long肩背包，NT$26,700；尺寸：28*12*6cm

想要嘗試夏日繽紛色，推薦可以從法國小眾品牌Jacquemus入門！揉入一點點米白，讓強烈的鮮艷色變得舒心、療癒且更好駕馭！Le Bambino Long肩背包簡約輪廓隨搭隨好看，容量也可收進所有外出必需品，不想等歐美購物網漫長的寄送時間，到選品店Tast Boutique即可試背、購買。

Bulgari Serpenti Cabochon迷你肩背包，NT$28,700；尺寸：12*9*5cm

到寶格麗專櫃除了看珠寶，一定也要到配件區挖挖寶！沿用珠寶工藝概念來設計包包，Cabochon肩背包幾何形的絎縫表面，靈感是來自於蛋面型切割寶石的樣子，綴以奢華的Serpenti靈蛇扣飾。迷你尺寸除手機以外，其他外出必需品可一齊收進。

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