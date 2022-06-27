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「非典型婚紗」反而最美！紐約第一名媛、綺拉奈特莉也都是極簡新娘

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

大S與具俊曄的婚禮高清照釋出，新娘徐熙媛再度展現超衣Q穿搭功力，非傳統的小洋裝造型，顯得格外有質感！而除了大S，歐美也有不少女明星選擇不一樣的婚禮造型。

瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）

好萊塢永遠的性感代名詞瑪麗蓮夢露，生前曾有過三段婚姻關係。與第二任夫婿——大聯盟外野手Joe DiMaggio簡約地在舊金山市政廳登記完婚，已穿過一次婚紗的瑪麗蓮夢露，第二次再嫁身穿一件深色的典雅洋裝，領口之處絨毛點綴，極簡卻十分貴氣。

「玉婆」伊莉莎白泰勒（Elizabeth Taylor）

曾有過8次婚姻紀錄的伊莉莎白泰勒，其中與李察波頓的婚姻最受矚目，兩人於1964年6月離婚過一次、同年10月又再婚，在當時頗為話題。兩人在加拿大蒙特婁的麗池飯店舉行婚禮，伊莉莎白泰勒選擇一件溫暖太陽花黃的洋娃娃洋裝，綴以寶格麗的組母綠胸針，並將真花辮入髮絲之間、取代頭紗。

莎拉潔西卡帕克（Sarah Jessica Parker）

說到非典型的新娘，大家一定會想到《慾望城市》凱莉與Mr. Big最後在市政廳登記結婚的場景吧？純白色的西裝洋裝，腳上Manolo Blahnik藍色跟鞋至今仍為新嫁娘躍躍欲試的特殊款婚鞋。

而在現實生活中，Sarah Jessica Parker也是一個頗有個性的新娘！1997年嫁給Matthew Broferick，女生選擇的是一件來自Morgane Le Fay的黑色小禮服，婚禮甜蜜程度爆棚。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）

在看過許多名媛的世紀婚禮之後，回顧名媛天花板Olivia Palermo的婚禮顯得簡樸許多。與夫婿Johannes Huebl於2014年結婚，選擇一件舒適的羊毛針織上衣，裙擺小小地依循紗裙儀式感，腳上踩的是與《慾望城市》Carrie一樣的Manolo Blahnik藍色跟鞋。

莘蒂克勞馥（Cindy Crawford）

超模Cindy Crawford於1988年出嫁，穿過數以萬計華服的她，婚禮當天返璞歸真，極簡的白色蕾絲細肩帶洋裝，別具時髦記憶點。

綺拉奈特莉（Kiera Knightly）

走文藝知性路線的英國女星Kiera Knightly，在2008年結婚當天選擇再次穿上先前紅毯場合已亮相過的Rodarte浪漫澎裙，搭配香奈兒的經典軟呢外套，演繹隨興浪漫風範。不僅造型簡約，典禮過程也走極簡風，婚禮30分鐘內就結束，捨去傳統的繁文縟節、極簡新娘最佳典範就是她！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 大S, 瑪麗蓮夢露, 婚紗

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