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蘇志燮「升格人夫」男神力不減　搭檔申成祿「最帥組合」擄獲少女心

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

讓全台蘇太太在一瞬間失戀的男神蘇志燮，睽違4年之久，帶著全新作品《醫法刑事》回歸小螢幕，不少戲迷們都在擔心，婚後的大蘇會不會幸福肥、會不會魅力降低…只能說這一切都是白擔心，因為蘇志燮在劇中，不僅招牌皺眉、太平洋寬肩依舊，從醫生轉行成醫療案律師身份，每每登場的造型都能讓沈睡的蘇太太們再次甦醒。

蘇志燮

大蘇在韓劇《醫法刑事》中，從原本大學醫院的王牌外科醫生，受人陷害變成犯罪者，出獄後開始研讀法律，成為處理醫療訴訟的律師。隨著不同角色的人物設定，大蘇從開刀房穿著手術袍、到律師後上庭的正式西裝、再到與委託人見面時的長大衣造型，就像是開啟內建的帥氣氣場，每一幕都讓人想拜倒在這位44歲大叔的魅力下。

申成祿

比較特別的是，《醫法刑事》的愛情戲碼沒有想像的多，劇中和蘇志燮成為合作夥伴的申成祿，飾演一名投資企業亞洲分公司代表傑登李，擁有189公分的高挑身形，在他面前183公分的蘇志燮根本不夠看，加上申成祿的人物設定為雅痞壞男人，不愛中規中矩的正裝穿搭，想法更讓人摸不著頭緒，因而擄獲一票戲迷。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 醫法刑事, 蘇志燮

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