韓國MZ世代最愛的8個彩妝保養獨立品牌！概念鮮明、吸睛包裝讓人心動

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

過去我們所熟知的韓系彩妝、保養品牌大多隸屬於集團之下，而近兩年所謂的「獨立品牌」更受到韓國MZ世代的喜愛，有較為人所知的Laka、Hince，也有受到韓國消費者歡迎但我們還不是這麼認識的品牌。

獨立品牌定義



在韓國也有許多關於獨立品牌的討論，如果用大家比較熟悉的詞來說也就是「小眾」，但小眾品牌並不完全等於獨立品牌。台灣美妝保養選品店Amiid Beauty主力引進各國獨立品牌，共同創辦人Pobby與我們分享「指不隸屬於任何集團，由創辦人領導團隊親自經營，在形象以及所要傳遞的概念上會更加鮮明。」

獨立品牌在初期並沒有強大的商業資源，必須先做好口碑、打開市場知名度，從產品包裝、官網設計美學，到模特兒、代言人的挑選等細節建立形象，講述品牌的核心訴求，可能是色彩美學、肌膚需求、性別意識、實現自我價值或對自然環境的重視。





在網路發達的世代，相較過去來說有更多的機會被看見，但競爭也非常大，獨立品牌大多從網路發跡，先以電商為主要販售通路，並藉由社群行銷找尋和自己理念相符的消費者，活下來被看見的就很有可能會再拓展實體銷售通路。根據韓國媒體調查，這個方式可行很大的原因在於韓國目前的主要消費族群MZ世代更加重視產品力和品牌力，精心設計的包裝、成分的有效安全和對環保的重視，都是他們在乎的要點。

韓國必知獨立彩妝保養品牌推薦



說了這麼多，來介紹幾個在韓國相當受到歡迎的品牌吧！

Laka



無性別彩妝品牌Laka，核心理念是要「打破性別疆界」，主打男女皆適用的彩妝品，也有許多純素的品項，他們認為美不該被定義，而是用自己的方式創造自己的規則，每個人的美麗都是獨一無二而與生俱來的。在台灣由Amiid Beauty獨家代理來台，共同創辦人Pobby與我們分享，Laka團隊中有廣告設計背景的同仁，因此不僅是強調無性別，在包裝上也非常獨樹一幟。





Hince



近期討論度很高的 Hince，期盼用豐富而濃密的色彩，提供對美的靈感以及生活的激情，品牌團隊擁有建築設計的背景，在包材的結構上風格非常獨特，且融合了大膽的用色，整體帶來優雅有卻又活潑、明亮的氣息。熱銷的品項包含單色眼影、果凍珠光腮紅、霧面唇膏等等，而我自己入手後非常推薦的是他們的彩色睫毛膏，在睫毛上非常顯色膏體又輕盈，刷起來根根分明不會有糾結、結塊狀況，很適合在夏天選用一款較明亮的色選點亮眼妝。





Muzigae Mansion



憑藉一支透明顏料罐唇釉紅遍美妝社群的Muzigae Mansion是2022才成立於韓國的新興品牌，「消除日常無趣」是他們的理念，希望透過美妝，讓一如既往的大家變的截然不同，韓文中的Muzigae是彩虹的意思，品牌也希望能發掘彩妝中色彩的可能性；同時，他們擁有天然專利植萃的安心成份，並獲得英國素食者協會認證 Vegan Base，不僅外觀時尚吸睛，也要讓大家用得安心。台灣也能買到！





Amuse



從上述介紹及品牌中不難發現，Clean Beauty在韓國也佔有一席之地，其中彩妝品牌Amuse獲得法國EVE vegan認證，品牌發想靈感來自於SEOULER（在首爾生活的人）的生活風格，產品包裝運用大量透明元素和鮮豔色彩，形象明亮童趣，期盼能在化妝台帶來愉悅的時光，先前曾經由孔曉振代言，近期則是Red Velvet成員瑟琪。熱賣產品為包裝非常可愛的果凍氣墊，在台灣也有不少討論度。





Ameli



搜尋韓國小眾彩妝就會出現Ameli眼影的蹤跡，品牌最早可以溯源到1996年由專業彩妝師創立，在2018年暫停重整後於2019年底重新出發，帶有些許歐風感的橢圓形壓克力外殼，就是他們的標誌性包裝，擁有強大的彩妝基礎，色彩為他們的強項，強調多樣性，主打不論膚色都能在Ameli找到適合的彩妝。因此最多人討論的品項非單色眼影莫屬，不僅色選厲害，粉質也非常細滑綿密；其中還有色號914的膏狀唇彩，被暱稱為吸血鬼色，非常襯膚色紅潤，也是初次入手Ameli時必買的品項之一。





Melixir



在台灣以護唇膏最知名的Clean Beauty保養品牌Melixir，成立的理念及是純素、環保、安全成分，不管是敏感肌或是孕婦都能夠安心使用，極簡的包裝也相當受到大家喜愛，也有獲得美國PETA善待動物組織認證。而他們的護唇膏會受到台灣消費者的注意也是其來有自，曾在2020被韓國網友們票選為最愛的護唇膏冠軍，成分主要萃取自乳木果及龍舌蘭，滋潤度非常足夠，但質地卻不會讓雙唇感到黏膩及不適，除了無色外還有六種色選，淡淡的就能營造好氣色。





Eath Library



由曾替全智賢設計新房的韓國知名空間設計師楊泰武（音譯）創立的韓方保養品牌，在設計上楊泰武專精於用現代語言詮釋韓國傳統，結合傳統和摩登即是他的代表風格，他飽受失眠問題困擾，在喝了三個月的韓方茶後獲得緩解，與此同時更發現肌膚的狀況明顯提升，根據自己的經驗結合專長，和韓醫院院長、國際畫廊負責人，一同創立了韓方保養品牌。在包裝上以「韓國的傳統書房」為主題，運用木頭的深褐色、方圓結合等元素，營造韓國古書堆砌的形象，位於首爾三清洞的品牌空間更是讓人宛如置身於藝廊。

Lovbod



容貌焦慮也是MZ世代的課題之一，Lovbod是針對青少年身上容易出現的成長紋路、背部的痘痘等困擾所創立的身體護理品牌。根據韓國《美麗佳人》的採訪報導，品牌代表金賢正（音譯）在青少年時期曾對身體上的紋路、背上的痘痘以及好發於四肢的毛孔角化症感到困擾，更對自己的身體不自信，因此針對各部位常見狀況分門別類地推出產品，而品牌名稱Lovbod正是「Love Your Body」的縮略語，期盼帶來價錢親民、有效的產品，「希望能成為像大姐姐一樣傾聽煩惱的親切品牌」金賢正代表說。

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