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去韓國必買4個小眾香氛品牌！木質調與極簡包裝　劉亞仁、Jennie也愛用

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

這兩年疫情使生活大幅改變，儀式感成為調劑身心不可或缺的一環，韓國人重視氣味，無論男女老少皆用香，以下就要介紹幾個討論度很高的品牌。

有在關注韓國的人應該不難發現，韓劇常出現各式和香氣相關的物件，如香氛蠟燭、衣物香氛片和車用擴香等；演員、Idol也常介紹自己愛用的香水。許多韓國香氛生活品牌以氣味出發融合在地美學，雖在闡述各自的故事和念想，卻不約而同地營造出日常的理想樣貌，受到當地消費者的喜愛。

Nonfiction

來自首爾梨泰院的Nonfiction，以木質調香氣為主軸，品牌創辦人曾在採訪中表示，洗澡的時光對他來說非常特別，是他認為唯一能夠完全和外界杜絕、面對真實自我的唯一時光，品牌理念為拋開世俗，傾聽自己內心的聲音，回歸本我，也是韓國影帝劉亞仁愛用的品牌。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品牌近期已逐漸拓展至國際市場，也常與國際調香師合作，像是For Rest這個香氣是和法國調香師Barnabé Fillion共同創作的，有清晨陽光照射下的樹林氣息、含著溼氣的肌膚、神祕木質麝香的感覺，期盼能在繁忙的生活中感受到森林裡讓人平靜的氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tamburins

想必大家對這個品牌已經不陌生，從過去金鍊護手霜到近期和Blackpink Jennie合作，整體傳達出強烈的藝術氛圍，品牌是由Gentle Monster旗下子公司IICOMBINED2創立，宗旨就是追求感性藝術美學。

 
 
 
 
 

 
 

產品以香氛型身體用的類別為主，像是護手霜、乾洗手、沐浴組等等，當然後來也有推出香水，近期Jennie喜愛的新香氣是BIGALICO系列，帶有苦橙、雪松及甘草香氣，是清爽又帶沈穩的香氣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yuge

成立於2020年的品牌，以看起來像護手霜的固體香膏發跡，整體氛圍恬淡清爽，香氣也是較為宜人、清新的類型，品牌宗旨是希望在反覆的每一天中帶來放鬆、喘口氣的偷閒時光。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

除了固體香膏外，髮香噴霧和香水也是品牌的主打商品，黑白為主的簡約包裝、親民的價格也很受到喜愛，最熱賣的香氣是Stay Forever，是以鳶尾花為主要香氣，並以琥珀溫暖收尾的氣息；夏天則適合清新的Summer First Kiss，帶有甜美果香和綠色氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granhand

主打使用天然成份手工製作香水，並能夠在瓶身、瓶蓋上客製姓名等，在韓國是相當受到MZ世代喜愛的品牌，除了瓶身別具特色外，每間門市都擁有專屬的特色，位於北村的店面更融合當地韓屋裝潢，是極具韓系特色的品牌。

 
 
 
 
 

 
 

除了香水外，也有擴香、空間噴霧、香氛蠟燭、衣物香氛包、天然抗菌噴霧等產品，香氛多元。SUSIE SALMON擁有檸檬、柑橘，中調有茉莉、玫瑰、小蒼蘭，並以檀香、琥珀和白麝香為基底，是品牌最受歡迎的香氣。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 韓國, 香氛

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