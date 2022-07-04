《還魂》庭沼珉大李宰旭9歲看不出來　保養得宜的童顏美肌靠4招

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix韓劇《還魂》由李宰旭、庭沼珉主演，是一齣關於成長的奇幻浪漫的成長，不說可能不知道，庭沼珉可是大李宰旭9歲的姊姊，保養得宜的童顏美肌是怎麼辦到的呢？

平日夜間保養程序

除了戲劇工作外，庭沼珉也有開設YouTube頻道分享自己的日常生活，像是廣告拍攝花絮、Vlog等等，其中有支影片就分享了自己的夜間保養步驟。

1.以化妝棉沾取滿滿的保濕化妝水，輕輕擦拭全臉肌膚。

2.根據膚況選擇不一樣的精華液，必要時也會一次使用兩種不一樣的。

3.最後選擇單純保濕效果的乳霜鎖水。

可以看出她的保養步驟相當簡單，接下來就要繼續提到她保養時最重視的是什麼了，童顏美肌靠以下方法養成。

溫和的高效保濕產品

第一點就是在選擇產品上，庭沼珉在效果上偏好保濕效果強的產品，但在品系上又希望能夠越簡單、越溫和越好，替肌膚補水之餘也避免刺激引起的敏感狀況。





從小就愛敷臉

在需要替肌膚急救補水時，庭沼珉會選擇使用保濕面膜來急救，讓肌膚恢復水嫩。





根據妝感選擇卸妝品

在影片中庭沼珉有提到，她平常會根據妝感選擇適合的卸妝產品，如果有拍攝、帶眼妝就會使用卸妝油；如果像平常以一樣淡妝或是只上了防曬，就會選用卸妝乳卸妝，平常最常用的也是卸妝乳。





防曬一定要、淡妝為主

不難看出來平常庭沼珉都以淡妝為主，即便是拍攝時的妝感也不重，但即便是傍晚要出門，也一定會塗上防曬才出門。





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