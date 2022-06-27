營養師教「有效減肥」5招飲食關鍵！小心「偽蔬菜」別吃太多

▲營養師教正確飲食觀念，減肥也能享受美食。



記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unslpash、pexels

想要減肥、控制體重，就只能看著想吃美食不能吃、吃不飽餓肚子嗎？營養師Tun就在小紅書上分享，節食不可能一輩子，減肥還是要回到正確飲食才是根本，她更近一步分享5個減肥的飲食關鍵，就算偶爾放鬆一下享受美食，也能有效減肥，不用餓肚子。

＃別怕吃油，要吃好油



不是吃油就會變脂肪、吃蛋白質就會長肌肉，營養師提醒，長期清湯寡水、滴油不加的人要注意，容易導致必須脂肪酸缺乏，脂溶性維生素吸收不良。健康的脂肪反而會成為減重幫手，可以從天然食物、保健食品中補充油脂Omega-3油脂，舒緩體內的發炎狀態，像是核桃、奇亞籽、亞麻仁油、鮭魚、鯖魚、鮪魚等天然食物中都富含Omega-3。

＃吃原型食物



盡量選擇沒有過度加工、可以直接看出原貌的食物，少吃加工食品，在減肥這條路上就能領先不少人了。

＃定時定量且早點吃飯



營養師表示，吃一樣的東西和熱量，選擇8:00～16:00進食的人與比12:00～20:00進食的人相比，體重控制的效果更好。要善用攝食產熱效應（TEF），TEF指的是攝取食物後，從消化、吸收到代謝食物，所要消耗的熱量，而早上TEF比較高，這也就是為何常說，早上進食比深夜進食較不會對身體造成負擔。

＃注意「偽蔬菜」

像是三色豆中的豌豆仁和玉米、南瓜、蕃薯、蓮藕等，常常被誤認為是蔬菜，但這些其實都是澱粉類，要多加留意攝取量。

＃好好享受食物



不要因爲減肥，就讓吃飯變成煩惱，很多人減肥都有經歷過節食，一開始瘦很快很開心，但時間拉長來看，痛苦的飲食無法長期堅持，節食只會讓基礎代謝率越來越低，導致體重迅速反彈，陷入惡性循環。

瘦身正確的做法是不要過度壓抑自己、過度節食，應該滿足身體的需求，找到最適合自己的減重方法，能好好享受吃飯，且融入到生活中。

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