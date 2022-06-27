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單挑尚青台啤！海尼根收購台灣龍泉啤酒廠　啤酒有望MIT新鮮直送

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▲▼海尼根。（圖／記者蔡惠如攝）

▲海尼根宣布收購台灣龍泉鑽啤酒廠。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在台年營收達60億元的國際啤酒品牌海尼根，今（6/27）對外宣布已與三洋維士比集團達成合作協議，將接管其子公司「台灣龍泉鑽興業」所有權與管理權，成為台灣首間國際啤酒品牌釀酒廠。海尼根旗下有數個啤酒品牌，業者表示該啤酒廠將「適時評估在地生產的機會和時機」，意即有望在台嚐到MIT製的新鮮海尼根啤酒。

海尼根目前是台灣銷量第一的高端啤酒品牌，在台年營收達60億元，旗下擁有海尼根（Heineken）、虎牌（Tiger Beer）、詩莊堡（Strongbow）、艾德懷斯（Edelweiss）等產品，而三洋維士比集團子公司「台灣龍泉鑽興業股份有限公司」之前曾在台生產青島啤酒，目前則由海尼根接下該啤酒廠的多數所有權和管理權，其交易已獲得經濟部投資審議委員會批准，財務交易條件不予披露。

▲海尼根悠遊卡。（圖／品牌提供、翻攝悠遊卡公司官網）

海尼根表示，台灣是亞太區最大的出口市場，僅次於美國，而台灣啤酒市場呈現穩定狀態，以台灣啤酒、海尼根為首，其次是麒麟、百威等，每年約為550萬公石，高端啤酒的整體市占約為總市占的1／4，且正逐年增長，透過投資在地生產，將更貼近消費者需求，之後還將預計擴廠加大生產線。

針對龍泉鑽釀造廠的規劃，因目前尚未完成交割條件，海尼根僅表示將會適時評估在地生產的機會和時機，意即未來有機會喝到MIT製的新鮮啤酒，業者也保證在地生產與進口產品，其口感與味道均與相同。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

海尼根, 龍泉鑽, 在地生產, 啤酒

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