巴黎男裝周／Nigo主導KENZO日式印花好耐看！　超強星二代同框看秀

▲日本潮流教父Nigo擔任KENZO藝術總監後，操刀的第二個系列。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／ 台北報導

日本潮流教父Nigo擔任KENZO藝術總監後，終於迎來第二個系列發表，於巴黎春夏男裝周最後一日登場，將品牌創始人高田賢三先生曾創造的圖案意象進行了解構，秀上看點The Wavy Stripe（水波條紋）、The Hana Leopard（豹紋花朵）注入正裝上，發揮強大的日式美學。

▲ 80 年代日本時尚視角下的巴黎高級時裝，以及對其將海軍制服引入時尚領域的致意 。（圖／品牌提供）

藝術總監 NIGO認為「Real-To-Wear」的意義是將時裝設計真正體現於現實生活，同時為延續高田賢三先生的日式美學，將1980 年代受歐美流行影響的設計作品重現。KENZO 2023 春夏時裝秀上，一大看點是對於工裝的展現，美國鐵路工的制服、運動緊身和窄裙襬的款式，鮮明剪裁下藏有水手風格，各種消暑的藍白波紋打造「滴水式」單品 。

▲豹紋花朵結合花卉和動物的圖案呈現於服裝；立體花朵別針非常可愛 。（圖／品牌提供）

還記得上一季有「POPPY 罌粟花 」，本季花卉同樣是不可缺少的主軸，豹紋花朵結合花卉和動物的圖案呈現於服裝、各種花朵別針可大可小裝飾在正裝上，帶來一絲童趣氛圍。此外，高田賢三先生最喜愛的大象，則出現在了飛行員夾克的毛巾刺繡、運動衫上的鍊式刺繡以及配飾上，看秀的同時像是闖入童話世界。

▲克魯茲貝克漢以及傑登史密斯（右）受邀看秀。（圖／品牌提供）

秀場第一排更是星光雲集，英國足球明星大衛貝克漢（David Beckham）小兒子克魯茲貝克漢（Cruz Beckham）以及威爾史密斯（Will Smith）兒子傑登史密斯（Jaden Smith）並排看秀，成為話題焦點。