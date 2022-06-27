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營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍！

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▲▼營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

攝取水果好處多多，不少人吃水果的時候會帶皮一起吃，營養師孫語霙分享，許多新鮮水果中的抗氧化物質、植化素、膳食纖維都存在在果皮，所以有時候水果連皮帶籽吃對健康更加分，她更建議以下這些水果可以嘗試帶皮吃。

▲▼營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍 。（圖／Unsplash）

#葡萄

葡萄皮含有豐富花青素、白藜蘆醇，有抗氧化、養顏美容、預防癌症及肥胖的效果。

▲▼營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍 。（圖／Unsplash）

#蘋果

蘋果皮有槲皮素、多酚化合物、花青素和纖維，能夠對抗過敏、消除疲勞、幫助排便。

▲▼營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍 。（圖／Unsplash）

#柑橘

柑橘的果皮生吃不好入口，但烘乾後就成為中藥材裡的陳皮，有提振食慾、改善咳嗽的效果。她建議剝除外皮後，裡面的白色的薄皮和橘絡可以吃掉，因也含有豐富的多酚類，可以強化微血管、抗過敏、消炎。

▲▼營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍 。（圖／Unsplash）

#奇異果

果皮含有黃酮類化合物、維生素C，能夠消除疲勞、抗老化，但表皮也存在著絨毛，因此建議清除乾淨再吃。

她進一步分享，若是果皮口感能夠接受，她自己都會試著帶皮吃，來攝取更多營養素，她自己的小孩從小也跟著這樣吃，像是蘋果泥也會連皮一起打成泥。

雖說果皮富含營養素，但像是香蕉、榴槤、西瓜等果皮口感不好，一般人接受度也不高，即便有營養但不吃也無妨，大家可以依照個人喜好挑選，選擇對自己健康有益的吃水果方式。

關鍵字：

水果, 帶皮吃, 營養師

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