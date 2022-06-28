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說・流行／賈靜雯、蔡依林搶給毛孩穿GUCCI新衣　最新寵物系列萌翻了

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記者王則絲／台北報導

寵物是一輩子的家人，既然是家人，當然就會想要給他用最好的！最近女星蔡依林（Jolin）便難得在IG上貼出兩隻自家毛孩屋虎和社長，穿著GUCCI狗狗衣服的模樣，大曬愛犬「出生最貴氣的一天」；賈靜雯不甘示弱，不只替家中的狗狗Miu Miu穿上GUCCI衣，面前還擺了高級精緻的寵物碗，狗狗們正享受著牠們幸福的狗生。

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲（上）蔡依林替狗狗們穿上GUCCI大衣、（下）賈靜雯的愛犬也穿上GUCCI衣。（圖／翻攝自蔡依林、賈靜雯IG）

原來蔡依林和賈靜雯替寵物們添置的新衣服與用品，為GUCCI全新推出的「Pet Collection寵物系列」，其中蔡依林家「屋虎」與「社長」穿的是以GUCCI 經典GG花紋設計的連帽大衣，上頭還有可愛的拉鍊小袋；賈靜雯替「Miu Miu」搭配的則是幾何G字設計的舒服棉質T恤，身前的碗也是亮點，為印有植物標本印花的陶瓷寵物碗，以狗狗腳爪形狀打造的底座，充滿歐風的高級質感瞬間噴發。

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲GUCCI即日起推出全新的「Pet Collection寵物系列」。（圖／品牌提供）

延續自去年9月推出的Lifestyle系列，GUCCI希望延續這份生活儀式感，今年選擇聚焦在寵物們身上，掌握住主人們看著毛孩便能感受到快樂的心情，帶來全新的「Pet Collection寵物系列」。

透過Max Siedentopf擔任藝術指導及攝影的宣傳廣告公開，愛動物的網友們無不驚呼，他特別找來了不同品的貓狗來示範，讓人忍不住想到自己家的毛孩，也好想讓牠們穿上這些可愛衣服啊！

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Pet Collection推出多款不同樣式與花紋的狗狗服裝。（圖／品牌提供）

此次推出寵物服裝的部分有Polo衫、T恤、針織衫、防水外套，皆以鮮豔的色調和俏皮的招牌圖樣為特色，像是全身草莓和心型的設計、搭配Interlocking G和經典的Monogram圖騰設計；配件部分包含素色皮革、GG帆布、條紋織帶、花草圖樣和幾何圖樣字母G的項圈與牽繩，還可搭配同色系的收納袋或收納盒。此外，還有替寵物專屬訂製的迷你沙發，以及給人一種貴族感的陶瓷餵食碗，是不是每一款都萌翻了？

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲皮革項圈、寵物碗還有附蓋子！（圖／品牌提供）

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲Gucci Pet Collection。（圖／品牌提供）

▲寵物專用訂製沙發。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

說流行, GUCCI, Pet Collection, 寵物系列, 蔡依林, 賈靜雯, 比熊, 寵物衣, 寵物碗

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