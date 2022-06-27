愛馬仕招牌H字錶「鈦｣輕盈　優雅灰黑色向男性招手

▲愛馬仕Heure H 鈦金屬機械腕錶，250,400元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鈦金屬輕盈，是不少腕錶品牌愛用的材質，愛馬仕（Hermes）標誌性H字樣造型的Heure H腕錶，自設計師Philippe Mouquet於1996創作以來，首度推出鈦金屬款式的自製機芯機械腕錶，突破此系列過往予人的女性化形象，整只錶以霧面鈦金屬的灰黑色為主調，無論正裝或休閒打扮都能完美搭配，吸引男性新客的目光。

▲愛馬仕大尺寸方形Heure H腕錶的鈦金屬錶殼經過不同的修飾打磨，顯露層次感。

取愛馬仕字首H為錶款主視覺，大尺寸方形Heure H腕錶的鈦金屬錶殼經過不同的修飾打磨顯露層次感，絲紋打磨的中央面盤與緞面處理的時標數字圈，以及飾灰色轉印阿拉伯數字，搭配黑色Barenia小牛皮快拆錶帶，流露優雅氣息，內載自製H1912自動上鍊機芯，具時、分、秒顯示。

▲HUBLOT鈦金屬打造的Big Bang Unico酷灰計時碼錶限量200只，651,000元。（圖／HUBLOT提供）

HUBLOT（宇舶錶）最新鈦金屬腕錶Big Bang Unico酷灰計時碼錶，則展現前衛風格，鈦金屬打造、緞面做工由錶殼延伸至錶圈，與灰色調的鏤空機芯面盤展現不同灰階的迷人色調，搭配同色系的立體結構橡膠錶帶，另附一條高科技複合材質錶帶供更換，為限量200只的官網限定款。

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