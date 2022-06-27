SOGO年中慶香奈兒、愛馬仕、LV滿3萬送900　單品下殺5折起

記者蔡惠如／台北報導

疫情確診數持續緩降，6月起逛街人潮明顯增加，信義區與東區的人潮回昇，業者表示出外用餐與逛街的民眾幾乎已回到年初的9成水準，SOGO今公布6／28起年中慶優惠，表示今年單品優惠價幅度較去年更高，復興館還祭出3大一線精品滿額回饋，準備業績衝一波。

▲SOGO台北店年中慶，忠孝店VERA WANG進駐，復興館Kate spade Knott條紋草編中號斜揹包，售價11,400元。（圖／業者提供）

SOGO忠孝館4月份至5月期間疫情擴大，加上捷運出口施工，人流較一般時期減少3成，忠孝店店長李景銘表示，6月有感人潮回流，預計6月底逛街民眾會更多，故把年中慶檔期較去年再延後一週，從6／28至7／10開跑，且去年年中慶單品特價約在7折起，今年優惠下殺更低，如服飾等業種都有5折起的折扣優惠，加上全館回饋，且4樓迎來VERA WANG進駐，望可催出客流帶動業績。

▲忠孝館FAIR LADY羅馬風麻編涼鞋，原價4,580元，特價2,680元，限20雙；Chloe Marcie櫻桃紅馬鞍包，價格店洽。

SOGO年中慶期間，台北三店全館包括化妝品、香氛、男女服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種，消費滿5,000元送300抵用券；家電、珠寶、黃金、鐘錶區、Meissen、tokuyo消費滿1萬元送500元抵用券；國際精品珠寶消費滿2萬元送1,000元抵用券。復興館CHANEL、HERMES、LOUIS VUITTON精品，另推消費滿30,000元送900元抵用券回饋。

▲復興館ASHWORTH圓領T恤，原價3,900元，特價2,760元；忠孝館WMF迷你鍋具三件套組，原價9480元，特價2980元，限20組。

復興館店長許淑賢表示，逛街人潮逐漸緩升，每週都有5％至8％的人流成長，假日館內600個車位也都停滿，顯示民眾消費信心已經回流，今年上半年全館業績成長18%至20%，主要在於精品動能，上半年國際精品成長也有30%，其中20歲至45歲的新客族群最多，後勢動能可期，本次的年中慶的精品回饋可到3％至5％。

▲遠百推出年中慶，6／23至8／9期間APP會員當日消費滿550元可參加5萬元商品券抽獎。

遠百從6／23至7／4期間，祭出年中慶優惠，百貨服飾當日累計滿5,500元送550元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元，此外板橋大遠百於服飾名品再加碼100元指定主題餐廳抵用券，而指定主題餐廳也有當日單筆滿2000元送200元的滿額回饋。