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水腫超顯胖！牛爾老師教「消腫5秘訣」　4步驟瘦臉按摩法超有效

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▲▼牛爾老師教消水腫。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲牛爾老師分享，調整生活方式也能有助改善水腫情況。（圖／翻攝IG@hince_official、@yubi_190）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、小紅書@牛爾

有些女生其實不胖，但因為容易水腫，一腫起來就像胖了一圈，臉變大、五官看起來好浮腫。美容教主牛爾老師就分享，想改善水腫也不難，只要調整幾個生活方式，搭配一套4步驟的消腫按摩手法，就能有不錯的效果。快把以下5大秘訣學起來，從今天起告別水腫，回歸緊緻小臉行列。

▲▼牛爾老師教消水腫。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃飲食盡量清淡

平時飲食盡量以清淡為主，重油重鹹的食物會加重身體負擔。

＃睡前別吃含糖食物或喝太多水

想改善水腫體質，有規律的生活作息也很重要，同時晚上睡前最好不要吃含有糖份的食物，且控制引水量，睡前3小時盡量不要喝太多水。

▲▼牛爾老師教消水腫。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃早上起床先喝一杯水

雖然睡前不建議多喝水，但早起後第一杯水還是很有必要的。身體經過了一晚上的休息，早上喝杯水能幫助長度中的毒素排出，加快新陳代謝。

＃喝黑咖啡或冰敷

曾有超模分享自己去水腫的辦法，是在早上準備一盆冰水與少許冰塊，將臉浸泡在冰水中20秒，再用冰塊按摩臉部來消水腫。但不是每個人都能適應這種冰涼的刺激，牛爾老師就提醒大家要依照自己肌膚狀況量力而為，他也建議可以嘗試比較溫和的方式。

可以喝一杯黑咖啡，或是拿2罐冰飲放在臉頰兩側冰敷，能在短時間內起到消腫作用，還可以搭配按摩的手法讓消腫效果事半功倍。

＃4步驟按摩手法

牛爾老師還有一套「消水腫按摩手法」，一共有4個步驟：捏、拍、壓、滑，每個動作可以重複做3～5遍。

▲▼ 牛爾老師教消水腫。（圖／翻攝牛爾小紅書）

1.捏：用大拇指和食指小力地去捏臉上的肌膚，幫堵塞的淋巴順暢、引流。

2.拍：輕拍肌膚，幫助把水分打散。

▲▼ 牛爾老師教消水腫。（圖／翻攝牛爾小紅書）

3.壓：這步是用整個手掌輕壓臉部，把水分由內向外地疏通、移到臉的兩側去，再用手部的力量疏通耳朵後面的淋巴。

▲▼ 牛爾老師教消水腫。（圖／翻攝牛爾小紅書）

4.滑：可搭配使用小臉精華或緊緻乳霜，以提拉的方式用手掌包裹著整張臉，在下顎位置按摩時，可以適當加大力量。

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關鍵字：

保養, 護膚, 水腫, 消水腫, 消腫, 改善, 秘訣, 方法, 牛爾老師

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