北投大地酒店打折了！包兩餐＋湯屋泡到爽　大片書牆美照拍不完

文／C編

夏天就是要玩水，不想到山裡面，在都市也可以享受露天泡湯或是游泳池的服務，「Her森森」就推出「北投大地酒店1泊2食雙人平日」，裡面不但有4樓藏書閣可以拍出豪華美照，入住就有免費的露天溫泉、泳池、健身房等設施可以使用，讓人玩上一整天都不想出門。

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▲北投大地酒店1泊2食雙人平日，原價10208元、特價9588元，點我搶購。



位於台北北投的大地酒店，一進去大廳，印入眼簾的就是整片光陰部落藏書閣，高達4層樓高的書牆，幾個低樓層甚至都有設計透明的玻璃窗，可以在此拍照，背後錯落著絕美的書牆，真的很美，又有知性的感覺。

大地酒店不只是書牆讓人印象深刻，只要入住，就可以享受免費的露天溫泉、泳池、健身房、冷水池、烤箱、蒸氣室等等設施，露天風呂更是一定要去，因為日式的設施，讓人很有出國的感覺，可以好好放鬆。

酒店的客房也是相當厲害，大片的落地窗可以呈現出完美的景色，重點是空間非常大，行李都可以輕鬆放進房間也不會覺得擠，有膠囊咖啡機、氣泡水、果汁跟茶包等飲料可以選擇，廁所是乾濕分離的設計，不用擔心洗得整個浴室都很濕，在這裡待上一整天真的很奢華。

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「Her森森」推出「北投大地酒店1泊2食雙人平日」，原價10208元、特價9588元，有早餐跟下午茶，限量升等楓林客房，難得去放鬆舒壓，絕對必選北投大地酒店，不用出國，也可以拍好拍滿，放鬆身心。