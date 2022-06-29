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每次推出就被搶爆！日本ARIEL洗衣精一包才78元　洗完衣服沒悶味

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文／C編

夏天流汗又出油，加上細菌附著在身上，很容易就臭烘烘，最可怕的是衣服洗過之後，仍隱隱約約睇殘留著味道，讓人穿上身都覺得不舒服，這時，好的洗衣精就很重要，「Her森森」推出「日本ARIEL 新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精-經典抗菌 630g補充包X12」，原價1199元、特價939元，一包才78元，超便宜！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲ARIEL,洗衣精,洗衣,Her森森,洗潔精,衣服。（圖／Her森森）

▲日本ARIEL 新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精-經典抗菌 630g補充包X12，原價1199元、特價939元，點我購買

之前在美國連鎖大賣場爆紅的「ARIEL抗菌除臭洗衣精」，只要推出，立刻就會洗版FB社團，現在不需要繳會費，就可以輕鬆入手，而且直送到府，非常方便又輕鬆，不需要自己搬，當然要在「Her森森」買。

除了購買更方便，洗淨力也是超厲害，不僅可以把髒污洗得乾淨，重點是不容易留下異味，只要晾乾或是烘乾，衣服就會有舒適的氣息。盤點網路上的評價，幾乎是一整片好評，很多人更是會趁著特價瘋狂掃貨，「好用的洗衣精，已回購好幾次」、「洗衣精本身味道不會強烈，衣服洗得乾淨，值得推薦」、「每次都被秒殺，真的要搶要快」。

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▲ARIEL,洗衣精,洗衣,Her森森,洗潔精,衣服。（圖／Her森森）

▲日本ARIEL 新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精-經典抗菌 630g補充包X12，原價1199元、特價939元，點我購買

「Her森森」推出「日本ARIEL 新升級超濃縮深層抗菌除臭洗衣精-經典抗菌 630g補充包X12」，原價1199元、特價939元，一包才78元，夏天最需要厲害的洗衣精，才可以保持衣服剛洗好的舒適氣味，當然一定要趁著特價入手。

關鍵字：

ARIEL, 洗衣精, 洗衣, Her森森, 洗潔精, 衣服

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