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《夏娃》徐睿知戴800萬「靈蛇項鍊」　氣勢爆棚碾壓大老婆

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記者李薇／台北報導

演員徐睿知走過醜聞風波，首部電視劇作品《夏娃》飾演為了報仇而擠進上流社會的舞蹈老師，最近一集她公開自己的小三身份，在公開場合跟男主角的老婆上演撕裂劇情，只見她身穿一件綠色花朵禮服，脖子上戴著寶格麗蛇型項鍊，超強氣勢直接輾壓大老婆！

▲徐睿知,夏娃,韓劇,寶格麗,ELIE SAAB,穿搭,珠寶,。（圖／tvN）

▲徐睿知跟男主角的老婆站在一起，氣勢超強。（圖／tvN）

在最新一集的劇情中，原本默默復仇的徐睿知正式向男主角的老婆公開小三身份，在兩人小孩生日宴上，上演較勁戲碼；只見她身穿黎巴嫩夢幻婚紗品牌ELIE SAAB的綠色花朵平口洋裝，在頸間配戴了男主角送的寶格麗SERPENTI蛇形項鍊，超華麗的設計，直接把大老婆的紅色穿搭打趴，氣勢超強。

▲徐睿知,夏娃,韓劇,寶格麗,ELIE SAAB,穿搭,珠寶,。（圖／tvN）

▲徐睿知超美的穿搭出場。（圖／tvN）

寶格麗的SERPENTI系列的靈蛇項鍊，目前在官網上，以18K白金設計的版本，只有細款的設計，價格也沒有秀出，可以說徐睿知戴的這款是隱藏版單品；而根據網友的觀察，細版款約要14萬美金（約415萬台幣），徐睿知戴的粗版款推測可能要高達30萬美金（約889萬台幣）以上。

▲徐睿知,夏娃,韓劇,寶格麗,ELIE SAAB,穿搭,珠寶,。（圖／tvN）

▲徐睿知身上戴寶格麗的項鍊。（圖／tvN）

蛇，在東西方文化中，一直有著神秘、魅惑的象徵，寶格麗也是首個把蛇設計為珠寶的品牌，透過各種不同的頂級材質，像是鑽石、珐瑯、黃金等等，雕塑出各種蛇型的作品，展現出專屬女性的優雅與魅力。

關鍵字：

徐睿知, 夏娃, 韓劇, 寶格麗, ELIE SAAB, 穿搭, 珠寶

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