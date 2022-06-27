洗完頭還是覺得油膩膩？換用「洗髮餅」開啟頭髮新天堂，清爽蓬鬆一次滿足！

記者李薇／台北報導

夏季到來，頭皮出油成為一件很討厭的事情，剛洗完頭、吹完頭髮，隔天卻像是沒洗過頭一樣，不到下午頭髮就變得一絲一絲的，讓人覺得噁心又不舒服，建議可以在夏天挑選洗髮餅之類的單品，幫助頭皮徹底清潔，讓髮絲蓬鬆、不再油膩膩。

＃davines 地中海天堂頂級護髮系列洗髮餅

來自義大利的頂級專業美髮沙龍品牌davines，就曾推出洗髮餅系列的單品，針對不同的髮絲問題，發表不同功能的洗髮餅，像是肥皂一般的設計，只要把頭髮打濕、塗抹在頭髮上，就可以輕鬆搓出泡沫，洗完之後的髮絲不會糾結，但頭皮卻又乾爽舒適，真的很適合夏天。

＃Snow Fox 巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚

從國外紅回台灣的Snow Fox，運用天然礦物泥融合8款澳洲植物精油，製作出全新的巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚，木質調的香味可以讓頭髮散發出細緻的味道，一塊可以洗全身不但超級方便，洗完更是清爽、蓬鬆通通GET到，可以讓髮絲再也不油膩。

＃Melvita 淨化洗髮皂

以天然植萃為設計的淨化洗髮皂，原料取自法國的綠礦泥粉，可以幫助頭髮吸附多餘髒污及油脂，讓頭皮重現鬆軟細緻，搭配手技的按摩，更可以幫助頭皮放鬆舒壓，重現彈力緊緻，是一款用了就會愛上的洗髮皂。

＃XiiX 植萃香氛洗髮餅

MIT的香氛保養品牌XiiX，推出的植萃香氛洗髮餅，早就是美妝界裡默默盛傳的好物，不但不會有洗完髮絲澀澀的困擾，更是會讓髮絲柔順不黏膩，小小一塊直接打趴眾多洗髮精，讓髮絲蓬鬆有型，毛孔終於能夠有呼吸感。