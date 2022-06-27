fb ig video ETtoday search mobile

洗完頭還是覺得油膩膩？換用「洗髮餅」開啟頭髮新天堂，清爽蓬鬆一次滿足！

>

記者李薇／台北報導

夏季到來，頭皮出油成為一件很討厭的事情，剛洗完頭、吹完頭髮，隔天卻像是沒洗過頭一樣，不到下午頭髮就變得一絲一絲的，讓人覺得噁心又不舒服，建議可以在夏天挑選洗髮餅之類的單品，幫助頭皮徹底清潔，讓髮絲蓬鬆、不再油膩膩。

＃davines 地中海天堂頂級護髮系列洗髮餅

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮,頭髮,davines,xiix,歐舒丹。（圖／品牌提供）

來自義大利的頂級專業美髮沙龍品牌davines，就曾推出洗髮餅系列的單品，針對不同的髮絲問題，發表不同功能的洗髮餅，像是肥皂一般的設計，只要把頭髮打濕、塗抹在頭髮上，就可以輕鬆搓出泡沫，洗完之後的髮絲不會糾結，但頭皮卻又乾爽舒適，真的很適合夏天。

＃Snow Fox 巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮磚,davines,snow fox,xiix,melvita,洗髮,。（圖／品牌提供）

從國外紅回台灣的Snow Fox，運用天然礦物泥融合8款澳洲植物精油，製作出全新的巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚，木質調的香味可以讓頭髮散發出細緻的味道，一塊可以洗全身不但超級方便，洗完更是清爽、蓬鬆通通GET到，可以讓髮絲再也不油膩。

＃Melvita 淨化洗髮皂

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮磚,davines,snow fox,xiix,melvita,洗髮,。（圖／品牌提供）

以天然植萃為設計的淨化洗髮皂，原料取自法國的綠礦泥粉，可以幫助頭髮吸附多餘髒污及油脂，讓頭皮重現鬆軟細緻，搭配手技的按摩，更可以幫助頭皮放鬆舒壓，重現彈力緊緻，是一款用了就會愛上的洗髮皂。

＃XiiX 植萃香氛洗髮餅

▲洗髮餅,洗髮皂,洗髮磚,davines,snow fox,xiix,melvita,洗髮,。（圖／品牌提供）

MIT的香氛保養品牌XiiX，推出的植萃香氛洗髮餅，早就是美妝界裡默默盛傳的好物，不但不會有洗完髮絲澀澀的困擾，更是會讓髮絲柔順不黏膩，小小一塊直接打趴眾多洗髮精，讓髮絲蓬鬆有型，毛孔終於能夠有呼吸感。

關鍵字：

洗髮餅, 洗髮皂, 洗髮磚, davines, snow fox, xiix, melvita, 洗髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感 撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞 Jessica肌膚白皙必喝的兩種飲料！難怪肌膚掐得出水、上妝也服貼 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 星巴克6／27起買一送一又來了　4大咖啡同期優惠整理包 威廉王子肖像畫站三七步！　網：哈利才會這樣站、好像男模 阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面