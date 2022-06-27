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巴黎男裝周／Lisa同框雙男神現場暴動！CELINE本季男裝美到女生都心動

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記者王則絲／外電報導

韓星Lisa、BTS的V（金泰亨）和朴寶劍3人獲邀參加CELINE於巴黎東京宮博物館盛大舉行的2023春夏男裝大秀，早在從韓國機場出發的那刻起，粉絲們就在期待3人有機會能同框，而大秀於26日壓軸登場，Lisa站在雙男神V與朴寶劍的中間亮相，神仙組合太美好，讓粉絲們幾近暴動了！CELINE本季男裝出現大量亮片、流蘇垂墜等元素，美到連女生都心動。

▲V、Lisa、朴寶劍 CELINE 2023春夏男裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

▲V（金泰亨）、Lisa、朴寶劍神仙組合同框。（圖／達志影像／美聯社、品牌提供）

身為全球品牌大使的Lisa自然是秀上的重要嘉賓，不過本次大秀為男裝系列，因此CELINE加碼邀請了同樣具有超高人氣的兩位男神：V和朴寶劍一同看秀，當天三人終於同台現身，吸引大批粉絲圍觀，Lisa身著黑色亮片削肩背心搭短褲，並把短髮給接長了，兩位男士胸前閃亮的綴飾，則與Lisa的亮片服裝相呼應，三人同框畫面太美好，在網路上形成一片洗版的盛況。

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

2002年設計師Hedi Slimane曾在巴黎東京宮為DIOR辦秀，這次回到此地舉行CELINE 2023春夏男裝大秀，除了紀念重返舊地外，同時也是慶祝博物館成立20週年。

CELINE 2023春夏男裝帶來67套精彩造型，在打滿刺眼暖色燈光下的走道上，模特兒以一套掛滿綴飾的西裝短褲造型，有點搖滾、有點叛逆地揭開序幕，其中超細的領帶將是本季一大特色。

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

本季的外套不論是西裝還是龐克皮衣都偏向華麗曲風，浮誇的寶石、水晶配上流蘇、珍珠，不規則且繁複的拼貼在俐落剪裁的面料上，有些衝突感；下身搭配最多的是休閒抽鬚丹寧褲或是寬鬆的西裝短褲，再來就是緊身的皮褲。

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

而本季也能見許多凸顯男性陰柔氣質的服裝，從中能發掘不少Hedi Slimane早期在DIOR和SAINT LAURENT時期的模樣。像是鬆軟的絲質襯衫，垂墜風的亮片流蘇上衣，甚至也有飄逸裙裝的混搭出現；狂野的動物紋，則是隨著亮片紋路呈現，顯得更華麗誇張，極短版的西裝內搭透明的襯衫，營造的是露骨的性感；此外，高至胯下的皮靴，想不注意都難。

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

▲CELINE 2023春夏男裝 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎男裝周, CELINE, Lisa, V, BTS, 朴寶劍, 2023男裝, 男裝

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