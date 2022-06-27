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焦慮OUT！夏日「香氛紓壓」盤點，讓身邊困難都迎刃而解

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記者曾怡嘉／綜合報導

疫情焦慮且處於分身乏術的忙碌日常，偶爾也獨處享受療癒時光，這時不妨藉由讓人平靜精油香氛，甚至是保養產品，讓身心放鬆，打造專屬於自己的清幽時光。

▲▼療癒盤點。（圖／品牌提供）

▲NEOM 恬靜心齋精油，10ml，1,350元。

香氣濃郁的黑胡椒與微妙果香的佛手柑，充分體現花香和木香氣息的完美平衡。揉合共17種珍貴精油，如帶有香甜、煙燻感的荳蔻，蒸餾的絲柏，與充滿大地辛香的肉荳蔻。完美和諧又具有強烈而溫暖的支持感，協助面對處理生活中的大小難題。

▲▼療癒盤點。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 恬靜花園複方精油，10ml，700元。

恬靜花園是一款令人真實感覺平靜的療癒配方，由予人舒緩感受的依蘭、滋養的橙花及提振的苦橙葉調配而成。當身心需要放鬆，或是因為擔憂及煩惱而產生焦慮感時，適合用來營造平和、放鬆的氛圍。

▲▼療癒盤點。（圖／品牌提供）

▲OUI ORGANIC 唯有機 甜橙淨白極光面膜，300元。

美白兼具保濕，採用可100%自然分解的萊賽爾纖維，不僅友善環境，輕薄服貼的特性使用起來清爽不黏膩，輕敷於臉上時散發淡淡的有機甜橙精油香氛，使心情愉悅充滿正能量。

▲▼療癒盤點。（圖／品牌提供）

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES 晚間舒緩旅行組，2,000元。

以岩蘭草、洋甘菊、檀木精油香味交織組合，被暱稱為「失眠救星」的晚間舒緩系列裡，內含銷售人氣第一的晚間舒緩沐浴油、療癒又暖心的護膚霜，一直到創造減壓空間的舒緩噴霧與香薰蠟燭，都深受芳療迷的喜愛。

▲▼療癒盤點。（圖／品牌提供）

▲SAWAA 慕橙香氛蠟燭，2,980元。

夏日點上柑橘清香，藉由清晰香氣去除悶熱潮溼感，讓思緒緩和下來，有效助於睡眠及思考。植物大豆蠟與石蠟混和，調和出穩定及擴散平均的完美比例，讓香氣高穩定的散佈空間。

關鍵字：

療癒, 香氣, 心情, 壓力, 紓壓

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