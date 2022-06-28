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皮膚科醫生揭「讓你暗沈蠟黃」6原因！加碼「去黃美白湯」作法

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▲▼ 皮膚科醫師揭暗沈蠟黃6原因。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲皮膚科醫師教改善肌膚暗黃的保養秘訣。（圖／翻攝IG@goodal_official、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也奇怪，明明平常都很認真保養，但肌膚常看起來好暗沈，甚至有時候還發黃？知名皮膚科醫師廖苑利就揭秘會讓肌膚暗沈發黃的6大成因，更進一步分享去黃美白2招保養法＋「美白湯」，快來記好這些去黃秘訣，跟「黃臉婆」說再見。

▲▼ 皮膚科醫師揭暗沈蠟黃6原因。（圖／翻攝unsplash,IG）

首先，廖醫師就指出會造成肌膚暗沈蠟黃的6大成因。

＃作息不規律

長期熬夜會使肌膚處於壓力狀態，導致皮膚皮脂腺分泌增加、自由基增加，加劇了皮膚糖化反應，層層交疊下，就會使得肌膚泛黃。

＃角質過厚

皮膚角質層過度肥厚或是排列不平整，會造成光線的折射效應，肌膚看起來就會偏黃及暗沈。

＃代謝緩慢

隨著年紀增加，身體代謝力變差，臉上肌膚慢慢鬆弛，同時會出現粗細不等的皺紋。鬆弛皮膚的皺紋及各種靜態或動態皺紋，在皮膚上會產生陰影，讓肌膚看起來比較暗沈。

＃先天因素

皮膚裡黑色素細胞的量、黑色素顆粒大小及分布，決定了一個人的先天膚色，加上先天生成的斑點、皮膚上的細毛等，都會讓皮膚看起來顯得暗沈。

▲▼ 皮膚科醫師揭暗沈蠟黃6原因。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃黑色素沈澱

黑色素存在於表皮細胞中，是肌膚用來抵禦紫外線攻擊的「衛兵」，一旦皮膚感知到周圍紫外線增加，就會生出黑色素來保護皮膚屏障不受侵害。

＃油脂分泌旺盛

皮膚出油多，長期油氣堆積導致。主要表現於臉部下午發黃，且洗臉後會明顯有所緩解。

了解導致肌膚發黃暗沈的原因後，除了針對各個原因調整保養、生活習慣，廖醫師也分享保養方法＋食補3招，讓你能更有效「去黃去暗」，擁有透亮白嫩肌膚。

1.做好防曬

如果長期不做防曬，被日光照射是很容易造成肌膚曬紅曬傷，尤其是UVA會刺激黑色素細胞釋放黑色素，導致肌膚變得更黑更暗沈。建議每天出門前15～30分鐘擦上防曬霜，還可搭配陽傘、墨鏡、口罩等硬防曬。

2.堅持抗氧化

建議可使用含有維生素C衍生物、傳明酸等美白、抗氧化成分的護膚品，幫助黑色素還原、解決各種膚色不均問題，且幫助淡化因發炎引起的紅色色塊。

3.去黃美白湯

廖醫師也很推薦喝「美白湯」，準備白芍、白朮、白茯苓、甘草各5g，加上生薑一片、紅棗一顆和700ml水，放入養生壺精煮20分鐘。對於因氣血虛寒導致皮膚粗糙蠟黃、沒有光澤的人來說，多喝這個美白湯，能很好的調理氣血、亮膚。

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關鍵字：

保養, 護膚, 暗沈, 蠟黃, 膚色, 美白, 亮白 , 秘訣, 改善, 皮膚科醫師, 醫生

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