fb ig video ETtoday search mobile

Nespresso Vertuo系列升級早晨　濃厚Crema讓家像咖啡館

>

▲Nespresso推出旗下全新膠囊產品線Vertuo系列。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在膠囊咖啡市場以精品形象立足的Nespresso，近期旗下全新咖啡膠囊產品線Vertuo終於在台登場，除可製作精巧細緻的義式咖啡之外，還能做出230ml的大杯美式黑咖啡，並以高速離心力技術，製作出濃厚的咖啡泡沫為特色，讓家就像咖啡館，且機體、膠囊到杯款樣樣都美，讓每天早晨都用「夢幻的一杯」開啟吧！

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

為滿足使用者在家也能享受大杯美式咖啡的需求，Nespresso近期在台推出Vertuo系列咖啡機Vertuo Next，搭配專用的32款咖啡膠囊，讓消費者可以在家多一種除了義式咖啡外的選擇，Vertuo Next除了可做出espresso、double espresso之外，還能做出大杯美式黑咖啡，且可再自由添加牛奶、糖漿與水果調成更多不同風味，也能滿足家中成員的多種需求。

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

全新設計的圓潤膠囊，則提供清新花果、圓潤平衡到濃烈辛香等共32款多元風味選擇，包括5款主打咖啡產區獨特風味的單一產區臻選系列、7款帶有濃郁木質香調、溫和穀物香調、清新果香調等多元風味，並提供40ml、80ml、150ml、230ml、535ml共5種杯量選擇。

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

而Vertuo系列最大的特色，來自於自家Centrifusion高速離心力萃取技術。咖啡膠囊投入咖啡機後，以每分鐘4000轉的速度高速旋轉，能夠產生濃厚的咖啡泡沫，除了封存香氣之外，在口感上也能更加滑順飽滿。

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

Vertuo Next咖啡機機款採用長型上掀式設計，外觀簡約時尚，全機只有一個按鍵，製作的咖啡容量則是以膠囊本身來判斷，操作上也相當簡易，然而如此高速旋轉的沖泡，其發出的聲音卻比同品牌之前的義式膠囊機款還要少上30%左右，屬於沈穩內斂的類型，咖啡流入杯中前會伴隨著豐富滿盈的泡沫效果，之後互相融合，像是一場精彩的小表演。

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

綿密的泡沫即便之後加入牛奶也不會消失，Vertuo系列還請來著名的德國居家設計師Konstantin Grcic打造專屬杯款，全透明的設計有如漂浮在空氣中般輕盈，Vertuo Next全系列咖啡機提供3種機型及5種顏色選擇，經典款迷霧黑、櫻桃紅、質感灰售價7,900元；輕奢款玫瑰金售價8,900元；尊爵款奢華銀售價9,900元，而Vertuo咖啡膠囊每顆售價20元起。

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

▲Nespresso Vertuo Next還可與手機連線，提供後續的設定與購買膠囊服務。（圖／記者蔡惠如攝）

近期市場上也推出不少增進居家質感的家電，三星在台推出的Freestyle微型投影機，也是採用極簡設計，全機約跟捲筒衛生紙一樣大，可隨身攜帶或在家中各生活空間游移，最大可投出100吋螢幕，內建多種串流平台，不需繁複設定就能直接上手使用，平時還能當作氣氛燈照明，或是投放圖片背景，直接擺放在桌上也好看，售價30,900元。

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微型投影機The Freestyle。（圖／記者蔡惠如攝）

另一個能直接擺放在化妝台或公共區域的家電，還有英國的Dyson，日前推出旗下Airwrap多功能造型器系列最新產品，針對康達抗毛躁吹髮器、造型髮捲以及順髮梳三款配件進行升級，將髮捲更加簡化，並配備「康達效應」的抗毛躁吹頭，超美造型讓化妝區域質感更升級，售價17,600元。

▲Nespresso Vertuo Next。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

關鍵字：

nespresso, vertuo, 膠囊咖啡機, vertuo next, freestyle, 三星

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」

阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」

第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦 營養師曝「4種水果」帶皮吃，營養更加倍！ 5種快速冷靜情緒的方法　幾分鐘內有效紓壓，決策不亂做 女神賈永婕驚人腰線不科學　原來有LPG法式勻體科技幫大忙 巴黎男裝周／Lisa同框雙男神現場暴動！CELINE本季男裝美到女生都心動 容易「單身上癮」的3大星座！Top 1嫌戀愛麻煩事多，一個人更自在 第一眼看到幾根柱子？探究你的「不為人知」的處事態度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面