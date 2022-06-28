Nespresso Vertuo系列升級早晨　濃厚Crema讓家像咖啡館

▲Nespresso推出旗下全新膠囊產品線Vertuo系列。（圖／品牌提供、記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

在膠囊咖啡市場以精品形象立足的Nespresso，近期旗下全新咖啡膠囊產品線Vertuo終於在台登場，除可製作精巧細緻的義式咖啡之外，還能做出230ml的大杯美式黑咖啡，並以高速離心力技術，製作出濃厚的咖啡泡沫為特色，讓家就像咖啡館，且機體、膠囊到杯款樣樣都美，讓每天早晨都用「夢幻的一杯」開啟吧！

為滿足使用者在家也能享受大杯美式咖啡的需求，Nespresso近期在台推出Vertuo系列咖啡機Vertuo Next，搭配專用的32款咖啡膠囊，讓消費者可以在家多一種除了義式咖啡外的選擇，Vertuo Next除了可做出espresso、double espresso之外，還能做出大杯美式黑咖啡，且可再自由添加牛奶、糖漿與水果調成更多不同風味，也能滿足家中成員的多種需求。

全新設計的圓潤膠囊，則提供清新花果、圓潤平衡到濃烈辛香等共32款多元風味選擇，包括5款主打咖啡產區獨特風味的單一產區臻選系列、7款帶有濃郁木質香調、溫和穀物香調、清新果香調等多元風味，並提供40ml、80ml、150ml、230ml、535ml共5種杯量選擇。

而Vertuo系列最大的特色，來自於自家Centrifusion高速離心力萃取技術。咖啡膠囊投入咖啡機後，以每分鐘4000轉的速度高速旋轉，能夠產生濃厚的咖啡泡沫，除了封存香氣之外，在口感上也能更加滑順飽滿。

Vertuo Next咖啡機機款採用長型上掀式設計，外觀簡約時尚，全機只有一個按鍵，製作的咖啡容量則是以膠囊本身來判斷，操作上也相當簡易，然而如此高速旋轉的沖泡，其發出的聲音卻比同品牌之前的義式膠囊機款還要少上30%左右，屬於沈穩內斂的類型，咖啡流入杯中前會伴隨著豐富滿盈的泡沫效果，之後互相融合，像是一場精彩的小表演。

綿密的泡沫即便之後加入牛奶也不會消失，Vertuo系列還請來著名的德國居家設計師Konstantin Grcic打造專屬杯款，全透明的設計有如漂浮在空氣中般輕盈，Vertuo Next全系列咖啡機提供3種機型及5種顏色選擇，經典款迷霧黑、櫻桃紅、質感灰售價7,900元；輕奢款玫瑰金售價8,900元；尊爵款奢華銀售價9,900元，而Vertuo咖啡膠囊每顆售價20元起。

▲Nespresso Vertuo Next還可與手機連線，提供後續的設定與購買膠囊服務。（圖／記者蔡惠如攝）

近期市場上也推出不少增進居家質感的家電，三星在台推出的Freestyle微型投影機，也是採用極簡設計，全機約跟捲筒衛生紙一樣大，可隨身攜帶或在家中各生活空間游移，最大可投出100吋螢幕，內建多種串流平台，不需繁複設定就能直接上手使用，平時還能當作氣氛燈照明，或是投放圖片背景，直接擺放在桌上也好看，售價30,900元。

另一個能直接擺放在化妝台或公共區域的家電，還有英國的Dyson，日前推出旗下Airwrap多功能造型器系列最新產品，針對康達抗毛躁吹髮器、造型髮捲以及順髮梳三款配件進行升級，將髮捲更加簡化，並配備「康達效應」的抗毛躁吹頭，超美造型讓化妝區域質感更升級，售價17,600元。