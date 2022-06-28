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把藍寶堅尼超跑戴上手！　蜂窩狀網柵、輪框入Roger Dubuis設計

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▲▼Roger Dubuis,Chopard 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán單擺輪腕錶，1,850,000元。（圖／Roger Dubuis提供）

記者陳雅韻／台北報導

於英國西薩塞克斯郡（West Sussex）古德伍德莊園（Goodwood House）舉行的Goodwood Festival of Speed古德伍德速度節，是全球最大的賽車嘉年華，瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）今年起成為官方時計合作夥伴，特別推出充滿速度感的Excalibur Spider Huracán單擺輪腕錶慶祝，限量88只。

▲▼Roger Dubuis,Chopard 。（圖／公關照）

▲Goodwood Festival of Speed古德伍德速度節是車迷的年度盛事。

早在支持英國這項車界盛事前，Roger Dubuis已與Lamborghini Squadra Corse藍寶堅尼賽車部門以及輪胎品牌Pirelli倍耐力合作密切，對於賽車經典元素與科技相當熟稔。此次為古德伍德速度節創作的Excalibur Spider Huracán單擺輪腕錶，受Huracán GT3 EVO2超級跑車啟發，融入不少招牌設計，包括蜂窩狀網柵、與機芯形狀巧妙結合的六角形儀表板、宛如汽車引擎的雙發條盒以及12度傾斜擺輪，而錶背顯露的360度自動盤則仿效超跑輪框外型，錶冠則猶如跑車車輪框螺帽造型。

▲▼Roger Dubuis,Chopard 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis採用純白色MCF礦物複合纖維打造Excalibur Spider Huracán單擺輪腕錶的錶殼、錶圈與錶冠。

Excalibur Spider Huracán單擺輪腕錶的材質也充滿科技與未來感，Roger Dubuis採用自主研發的純白色MCF礦物複合纖維打造錶殼、錶圈與錶冠，特是輕盈並提升佩戴舒適度，同時點綴綠色、紅色和黃色細節增添活潑氣息，搭配內嵌綠色穿孔小牛皮的白色橡膠錶帶。

▲▼Roger Dubuis,Chopard 。（圖／公關照）

▲義大利男星Paolo Stella佩戴蕭邦Mille Miglia 2022特別版腕錶。（圖／蕭邦提供，以下同）

蕭邦（Chopard）則連續35年贊助被譽為世上最美賽事的1000 Miglia 賽車比賽，上百輛古董車在義大利布雷西亞與羅馬之間來回1600公里的賽道上展開競賽，蕭邦不僅擔任官方計時工作，也組隊參加比賽，每年更精選古董車型，創作當年限定版的Mille Miglia腕錶。

▲▼Roger Dubuis,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦連續35年贊助Mille Miglia比賽，並組隊參加。

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