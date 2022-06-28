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「索爾」罕見帶妻小踏紅毯　8歲兒金色長髮化身「小雷神」太Q了！

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記者王則絲／外電報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）27日於《雷神索爾：愛與雷霆》雪梨首映會上，罕見帶著老婆艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）與一對8歲雙胞胎兒子崔斯坦（Trstan）和薩莎（Sasha）一同現身紅毯，其中薩沙留著一頭金色長髮，複製了父親在電影中的造型，化身「小雷神」太Q了。

▲Chris Hemsworth 。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里斯漢斯沃與老婆艾兒巴塔奇難得帶著孩子們一起現身活動。（圖／達志影像／美聯社）

克里斯漢斯沃與艾兒巴塔奇於2010年結婚後育有三名子女，他與老婆雖然經常互相支持彼此的電影活動，不過孩子們其實不常現身。這次首映會上，也許是回到家鄉的緣故，克里斯難得是連同老婆與孩子都帶出來，不過 10歲的女兒印蒂亞蘿絲（India Rose）則沒有一起出現。

這天一家人默契的以深色裝束亮相，「索爾老婆」艾兒巴塔奇穿著一襲黑色亮片的深V禮服，在腰腹做了鏤空設計，將健美姣好的身材展露無遺，很是性感；克里斯漢斯沃的黑色西裝混紡光澤面料，與老婆互相呼應，內搭黑色T恤則顯得沒那麼正式死板。

一對可愛的雙胞胎兒子罕見出現在鏡頭前，自然成為焦點，薩沙留著長長的金髮，造型就像是父親飾演的雷神，特別可愛；崔斯坦面對鏡頭看起來泰然自若，笑容很帥氣，腳下則踩著父親代言品牌BOSS的球鞋。

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關鍵字：

雷神索爾, 雷神索爾4, 愛與雷霆, 索爾老婆, 克里斯漢斯沃, Chris Hemsworth

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