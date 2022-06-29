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最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲最愛胡思亂想星座Top 3。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

有些人天生就缺少安全感，無論是談戀愛還是平常生活，跟他們相處久了就發現，這些人根本是照三餐胡思亂想，任何事情都可以往壞處思考，以下散發負能量的星座Top 3 ，看看誰上榜了！

Top 3 雙魚座

雙魚座是有很多事情悶在心裡的星座，他們不願意說起，是怕大家根本不在意，久而久之心裡的事情越裝越多，總會有累積不下的一天。雙魚也時不時散發負能量，萬一達不到他們對於情感的要求，就會開始對愛情、友情感到失望，然後再也不敢付出了，完全是胡思亂想到了極點。

Top 2 巨蟹座

雖然說巨蟹座小劇場很多，不過有時候第六感真的還挺準確的，這也讓他們更容易自己腦補一些情節，然後從胡思亂想中試探看看對方。不過巨蟹的情緒取決於安全感，如果周圍的朋友能夠給他很多正能量，其實巨蟹是很容易被氛圍感染的人，也會隨之開心起來。

Top 1 天蠍座

天蠍座習慣把自己的安全範圍先框出來，不輕易讓人靠近，凡事先做好了最壞的打算，所以任何事情看起來就沒那麼糟了，而且天蠍需要有摯友來傾聽，不然往往在夜深人靜的時候會散發一些負能量。當然，天蠍防備心的背後其實是高智商的體現，他們懷疑的事情十之八九是可能發生的，也算是神預言的一種了。

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關鍵字：

星座, 運勢, 天蠍座, 巨蟹座, 雙魚座

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